अभी तक BJP मेरी पहचान थी, अब मैंने अपनी पहचान 'राजपूत' बना ली है: NDTV से बोले राजीव प्रताप रूडी

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रविवार को एनडीटीवी से साफ कहा कि बिहार की राजनीति में जाति का रोल बेहद अहम है. पहले मेरी पहचान BJP नेता की थी, अब मैंने अपनी पहचान राजपूत की बना ली है.

NDTV से बात करते राजीव प्रताप रूडी.
  • NDTV की टीम ने बिहार के चुनावी माहौल पर वरिष्ठ पत्रकारों व विश्लेषकों के साथ विस्तार से चर्चा की.
  • इसमें राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की राजनीति में जाति प्रभाव को स्वीकार करते हुए एक बड़ा बयान दिया.
  • राजीव प्रताप रूडी ने साफ कहा कि अभी तक बीजेपी मेरी पहचान थी, अब मैंने अपनी पहचान 'राजपूत' बना ली है.
नई दिल्ली:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर दिल्ली पहुंची NDTV की टीम ने बिहार को जानने-समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार और चुनाव विश्लेषकों के साथ मंथन किया. NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने इस प्रोग्राम में अलग-अलग पत्रकारों और एक्सपर्ट से बिहार के चुनाव का विश्लेषण किया. इसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के साथ-साथ प्रशांत किशोर के असर पर भी बात हुई. इस कार्यक्रम में सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी शामिल हुए. राजीव प्रताप रूडी ने पीके के असर पर बात करते हुए बिहार की राजनीति में जाति के असर पर बड़ा बयान दिया.  

राजीव प्रताप रूडी ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर यदि अपने आप को ब्राह्मण बताते हुए चुनावी मैदान में उतरते तो उन्हें ज्यादा फायदा होता. भाजपा नेता ने साफ माना कि बिहार की राजनीति में जाति का बड़ा योगदान है. उन्होंने खुद के बारे में भी कहा कि वो पहले भाजपा नेता थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पहचान राजपूत बना ली है.

रूडी ने कहा- एनडीए बड़ी जीत दर्ज करेगा

BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रशांत किशोर के असर को माना. उन्होंने कहा कि बीते एक साल से बिहार में आरजेडी और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका होना चाहिए था. लेकिन विपक्ष का असल काम प्रशांत किशोर कर रहे थे. लेकिन जब चुनाव का समय आया तो वो चुनाव से बाहर चले गए. परिणाम यह हुआ कि चुपचाप एनडीए के पक्ष में माहौल बना.

भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अब प्रो इनकमबेंसी है. नीतीश कुमार के ऊपर लोगों ने बड़ा भरोसा जताया है. छपरा में इस बार हमलोग 10 में 8 सीटें जीतेंगे. एनडीए को भारी बहुमत मिलने वाली है. 

प्रभु चावला बोले- रूडी ने तो नैरेटिव ही बदल दिया

राजीव प्रताप रूडी के जाति वाले बयान पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने कहा कि राजीव प्रताप ने तो नैरेटिव ही बदल दिया, वो मान रहे हैं कि बिहार मतलब जाति पर चुनाव. उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जाति के आधार पर वोट पड़ रहे हैं. उन्हें राजपूत होने पर घमंड है. प्रभू चावला ने कहा कि रूडी के दावे के आधार पर तो अब पूरी धारणा ही बदल गई है.

