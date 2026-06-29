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नोटिस के अंतिम दिन राबड़ी देवी के बंगले से निकल रहा सामान, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री तथा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड के आवास को खाली करवाने के लिए चौथी बार नोटिस भेजा गया था जिसकी मियाद 29 जून को खत्म हो रही है.

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नोटिस के अंतिम दिन राबड़ी देवी के बंगले से निकल रहा सामान, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार
राबड़ी देवी के सरकारीआवास से लगातार सामान लेकर वाहन निकल रहे हैं
NDTV
  • बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय दिया था
  • 10, सर्कुलर रोड के बंगले में सामान ट्रकों से बाहर निकाला जा रहा है और आवास के बाहर हलचल है
  • राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है
आवास खाली न करने पर सरकार क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है?

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सोमवार (29 जून) का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. सरकार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार आज 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की समय-सीमा का अंतिम दिन है. ऐसे में सुबह से ही आवास के बाहर और अंदर हलचल तेज हो गई है. सुबह से कई ट्रक और पिकअप वाहन आवास के अंदर आते-जाते दिखाई दिए. सामने आए वीडियो में घर का सामान ट्रकों में लादकर बाहर ले जाया जाता दिख रहा है. इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी आवास से बाहर निकलते नजर आए. हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे वहां से रवाना हो गए.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आवास से निकलते दिखाई दिए. जानकारी के अनुसार उनका सामान 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचाया जा चुका है. बताया जा रहा है कि फिलहाल राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ समय के लिए 01 पोलो रोड स्थित आवास में ही रह सकते हैं.

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया है. इसके बावजूद पिछले दो महीनों से पुराने सरकारी आवास को खाली करने को लेकर विवाद बना हुआ है. 

सामानों को अभी नए आवास पर नहीं ले जाया जा रहा

सामानों को अभी नए आवास पर नहीं ले जाया जा रहा
Photo Credit: NDTV

चार बार दी गई नोटिस

सरकार ने 22 जून को राबड़ी देवी को चौथा और अंतिम नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में सात दिनों के भीतर सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि तय समय-सीमा के भीतर आवास खाली नहीं करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सोमवार को अंतिम दिन होने के कारण पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है. हालांकि अधिकांश सामान पुराने आवास से हटाया जा चुका है, लेकिन अभी तक राबड़ी देवी या आरजेडी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिन समाप्त होने से पहले 10, सर्कुलर रोड का सरकारी आवास पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा, या फिर इस मामले में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा. यदि तय समय के बाद भी आवास खाली नहीं होता है, तो राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी. हालांकि अभी से सामान निकलने की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद यह साफ है कि बंगला खाली करने की प्रक्रिया चल रही है.

ये भी पढ़ें-: लालू और राबड़ी का सरकारी घर से निकला सामान, तेजस्वी यादव के घर हो रहे शिफ्ट

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