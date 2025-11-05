विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार के लोगों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज... प्रियंका गांधी का चुनावी वादा

प्रियंका गांधी ने राजस्‍थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का उदाहरण दिया और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो आपको 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा. 

Read Time: 4 mins
Share
बिहार के लोगों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज... प्रियंका गांधी का चुनावी वादा
  • प्रियंका गांधी ने बिहार में कहा कि INDIA गठबंधन सत्ता में आने पर 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा.
  • प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए “वोट चोरी” के जरिए सरकार बनाने का प्रयास कर रहा है.
  • उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार को सरकारी नौकरी देने और बिहार में लाखों रिक्त पदों को भरने की योजना है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बेतिया (बिहार):

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर और चनपटिया में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दो जनसभाओं को संबोधित किया. इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर INDIA गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार के लोगों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. इसके साथ ही उन्‍होंने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में “वोट चोरी” के जरिये सरकार बनाना चाहता है. उन्होंने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं.

प्रियंका गांधी ने राजस्‍थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का उदाहरण दिया और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो आपको 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा. 

लोग मुझे रोकर धन्‍यवाद देते थे: प्रियंका गांधी 

प्रियंका गांधी ने कहा, "मेरी बहनों, ऐसी सरकार लाओ... जिसमें 25 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त मिलेगा. कांग्रेस की जो राजस्‍थान की सरकार थी, उसमें कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, लिवर के पेशेंट सबका इलाज मुफ्त हो रहा था. मैं मिली थी ऐसे लोगों से रोकर मुझे धन्‍यवाद देते थे कि आपकी सरकार कांग्रेस की सरकार ने हमारा पूरा इलाज कराया. हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा."

एनडीए शासन से ऊब चुके लोग: प्रियंका गांधी

इसके साथ ही उन्‍होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा और कहा, ‘‘एनडीए जानता है कि जनता उसके 20 साल के शासन से ऊब चुकी है, इसलिए वह वोट चोरी में लिप्त है.''

प्रियंका ने कहा, ‘‘मेरे भाई राहुल गांधी ने आज हरियाणा में ‘वोट चोरी' का पूरा ब्योरा दिया है.'' उनका इशारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए उन आरोपों की ओर था, जिनमें 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में व्यापक अनियमितताओं का दावा किया गया था.

उन्होंने कहा, ‘‘राजग सब कुछ बर्बाद कर देगा... यह भी साफ नहीं है कि आगे चुनाव होंगे या नहीं... आप चुप क्यों हैं? इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाइए.''

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

गरीब परिवार घर या जमीन देंगे: प्रियंका गांधी 

प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा, ‘‘एनडीए को बिहार के युवाओं के भविष्य से ज्यादा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भविष्य की चिंता है.''

साथ ही उन्‍होंने कहा, “हम हर गरीब परिवार के लिए कम से कम एक सरकारी नौकरी देने की कोशिश करेंगे. साथ ही, विभिन्न विभागों में लाखों रिक्त पदों को भरा जाएगा.”

प्रियंका ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी की ऊंची दर के कारण राज्य के युवा बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, “अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो हर गरीब परिवार को या तो एक घर या 3.5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और संपत्ति का पंजीकरण महिलाओं के नाम पर किया जाएगा.”

संवेदनशील और सहनशील सरकार पर दिया बल

प्रियंका ने एक “संवेदनशील और सहनशील सरकार” की आवश्यकता पर बल दिया, जो जनता की समस्याओं को सुने. उन्होंने अमेठी के एक गांव की घटना का जिक्र किया, जब वह अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी के साथ गई थीं.

उन्होंने कहा, ‘‘एक महिला ने राजीव जी से नल का पानी न मिलने पर नाराज होकर डांटा था, लेकिन उन्होंने धैर्य और विनम्रता से उसकी बात सुनी.''

उन्होंने कहा कि भाजपा-नीत राजग द्वारा लगाए गए 'वंशवाद' के आरोपों का सीधे जवाब देते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं, वे ‘‘हमारे पूर्वजों के बलिदान'' को कभी नहीं समझ सकते.

नेहरू जी को अपमान झेलना पड़ रहा: प्रियंका गांधी

प्रियंका ने कहा कि हाल ही में न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा की, जबकि भारत में आज नेहरू जी को उनकी मृत्यु के बाद 'अपमान' झेलना पड़ रहा है.

रायबरेली की सांसद प्रियंका ने कहा, “हम आपकी सेवा करना चाहते हैं. हम जानते हैं कि इस देश की संपत्ति आप सबकी है. हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया. आपके पूर्वजों ने भी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए.”

उन्होंने कहा, ‘‘यह धरती हमारे और आपके खून से सींची गई है, लेकिन जो लोग मंचों से खड़े होकर ‘वंशवाद' का नारा लगाते हैं, वे इन बलिदानों को, इन ‘शहादतों' को कभी नहीं समझ सकते. यह ‘परिवारवाद' नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म है.”

प्रियंका ने याद दिलाया कि उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी, दोनों देश के लिए शहीद हुए थे.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Priyanka Gandhi, Free Treatment, Priyanka Gandhi Election Promise
Get App for Better Experience
Install Now