विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजस्‍वी की सभा में PM मोदी को गाली! NDTV से बोले महुआ विधायक- बीजेपी की कारस्‍तानी!

महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उस वीडियो में उनकी आवाज नहीं आ रही है. ये बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड वीडियो जारी किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
तेजस्‍वी की सभा में PM मोदी को गाली! NDTV से बोले महुआ विधायक- बीजेपी की कारस्‍तानी!
  • तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के अंतिम दिन महुआ में सभा में PM मोदी को गाली दिए जाने के आरोप लगे हैं.
  • राजद विधायक मुकेश रोशन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और BJP पर मॉर्फ्ड वीडियो क्रिएट करने का आरोप लगाया.
  • मुकेश रोशन ने कहा कि प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं की जांच कर कार्रवाई करे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा का शनिवार को आखिरी दिन था. वैशाली के महुआ में तेजस्‍वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां सुनाई दीं. आरोप है कि महुआ में मंच के नीचे से पीएम मोदी को गालियां दी गईं. मंच पर राजद के महुआ से विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे. उनसे इसी मसले पर एनडीटीवी ने बातचीत की. इस दौरान मुकेश रोशन ने इस घटना को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया. 

बीजेपी ने क्रिएट किया वीडियो 

मुकेश रोशन ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उस वीडियो में उनकी आवाज नहीं आ रही है. ये बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड वीडियो जारी किया गया है. इस तरह की कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई है. उन्‍होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा, 'प्रशासन और सरकार आपकी है, आप जांच करा लें. जो भी ऐसी घटना किया हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.' उन्‍होंने कहा, 'बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं. तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर ये लोग घबराए हुए हैं.' 

ऑडियो में छेड़छाड़ कर बदनाम करने की साजिश 

आरजेडी नेता मुकेश रोशन ने कहा है कि वीडियो में ऑडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. उन्‍होंने कहा, 'महुआ में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्‍वी जो भाषण दे रहे हैं, वो मेरे फेसबुक पेज पर है, सुन सकते हैं, उसमें किसी भी कार्यकर्ता या कोई आदमी माननी प्रधानमंत्री जी को गाली-गलौज नहीं कर रहा.' 

आगे उन्‍होंने कहा, 'बीजेपी के लोग जो वीडियो डाल रहे हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव के भाषण की आवाज भ नहीं है. वीडियो में ऑडियो को तोड़-मरोड़ कर बदनाम करने की साजिश रची गइ है.' 

ये भी पढ़ें: तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी को दी गईं गालियां, बीजेपी बोली- गालीबाज आरजेडी!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Mother Abuse, PM Modi, Tejashwi Yadav, PM Modi Mother Abuse Row, Mukesh Roshan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com