तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा का शनिवार को आखिरी दिन था. वैशाली के महुआ में तेजस्‍वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां सुनाई दीं. आरोप है कि महुआ में मंच के नीचे से पीएम मोदी को गालियां दी गईं. मंच पर राजद के महुआ से विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे. उनसे इसी मसले पर एनडीटीवी ने बातचीत की. इस दौरान मुकेश रोशन ने इस घटना को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया.

बीजेपी ने क्रिएट किया वीडियो

मुकेश रोशन ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उस वीडियो में उनकी आवाज नहीं आ रही है. ये बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड वीडियो जारी किया गया है. इस तरह की कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई है. उन्‍होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा, 'प्रशासन और सरकार आपकी है, आप जांच करा लें. जो भी ऐसी घटना किया हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.' उन्‍होंने कहा, 'बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं. तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर ये लोग घबराए हुए हैं.'

ऑडियो में छेड़छाड़ कर बदनाम करने की साजिश

आरजेडी नेता मुकेश रोशन ने कहा है कि वीडियो में ऑडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. उन्‍होंने कहा, 'महुआ में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्‍वी जो भाषण दे रहे हैं, वो मेरे फेसबुक पेज पर है, सुन सकते हैं, उसमें किसी भी कार्यकर्ता या कोई आदमी माननी प्रधानमंत्री जी को गाली-गलौज नहीं कर रहा.'

आगे उन्‍होंने कहा, 'बीजेपी के लोग जो वीडियो डाल रहे हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव के भाषण की आवाज भ नहीं है. वीडियो में ऑडियो को तोड़-मरोड़ कर बदनाम करने की साजिश रची गइ है.'