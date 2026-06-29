Patna Today News Live Updates: NDTV के इस स्पेशल पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप बिहार की राजधानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप पटना की हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का सामान 10 सर्कुलर रोड से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ले जाया जा रहा है. भूषण तिवारी के पुलिस एनकाउंटर पर पटना के कारगिल चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. पटना की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज
लालू प्रसाद यादव का सामान किया जा रहा शिफ्ट
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का सामान 10 सर्कुलर रोड से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ले जाया जा रहा है.
#WATCH | Patna, Bihar: Luggage bags belonging to Lalu Prasad Yadav and Rabri Devi being shifted from 10 Circular Road to the official residence of Leader of Opposition Tejashwi Yadav, amid withdrawal of security. (28.06) pic.twitter.com/SVvlMnucyg— ANI (@ANI) June 29, 2026