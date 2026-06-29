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Jun 29, 2026 07:33 (IST)
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लालू प्रसाद यादव का सामान किया जा रहा शिफ्ट

ब‍िहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का सामान 10 सर्कुलर रोड से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ले जाया जा रहा है.

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