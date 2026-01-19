'जांच है या रसूखदारों को बचाने की कवायद', पटना NEET छात्रा रेप-मौत मामले में रोहिणी आचार्या के तीखे सवाल

पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा से हुई दरिंदगी के मामले को लेकर सियासी माहौल गरम है. छात्रा के क्या हुआ, किसने क्या किया... इन सवालों के जवाब का इंतजार है. इस बीच पटना पुलिस की कार्यशैली पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि पटना पुलिस के वरीय अधिकारियों ने इस मामले को पहले खुदकुशी बताया था. लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सच सामने आया. इस बीच सोमवार को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना में नीट छात्रा से हुई दरिंदगी के मामले में बिहार सरकार से तीखे सवाल पूछे है.

रोहिणी आचार्या ने पूछा- कब गिरफ्तार होंगे आरोपी

रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा वोस्ट लिखते हुए कई सवाल पूछे. रोहिणी ने लिखा- पूछता है बिहार.. कब होंगे आरोपी गिरफ़्तार? सवालों पर गौर फरमाए बिहार सरकार. पटना हॉस्टल रेप कांड के मामले में ना तो अभी तक हॉस्टल संचालक अग्रवाल दंपत्ति की गिरफ़्तारी हुई, ना ही अग्रवाल दंपत्ति के आरोपी पुत्र की गिरफ़्तारी हुई है?

ना ही साक्ष्यों के साथ आपराधिक छेड़-छाड़ करने, साक्ष्यों को मिटाने वाले प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश की गिरफ़्तारी हुई है, ना ही अब तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल सील किया गया है??

रोहिणी आचार्या का एक्स पोस्ट.

'जांच के नाम पर लीपापोती तो नहीं चल रही'

रोहिणी ने आगे लिखा कि जांच चल रही है या लीपापोती या फिर रसूखदार आरोपियों को बचाने की कवायद जारी है?? अंत में बड़ा सवाल: अपने बिहार में जहां आज मां-बहन- बेटियों का जीना मुहाल हो रखा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां बलात्कार और हत्या के आरोपियों को साक्ष्यों - सबूतों को मिटाने, मामले को मैनेज करने के लिए समय दिए जाने की सुविधा बहाल की जा रही है?

मंत्री लेसी सिंह बोलीं- जांच जारी, जो भी दोषी होंगे बचेंगे नहीं

दूसरी ओर इस मामले में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पटना की वह छात्रा, जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसकी मौत के बाद परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. इस मामले में उच्चस्तरीय जांच हो रही है. जो भी दोषी होंगे, वे बचेंगे नहीं, चाहे वे प्रशासन से ही क्यों न जुड़े हों.

कांग्रेस द्वारा इस मामले को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या विपक्ष तो सोया हुआ है. जनता के मुद्दों को सुनने से उन्हें कोई मतलब नहीं है.

रामकृपाल यादव बोले- कांग्रेस अस्तित्व बचाने के लिए कर रही प्रदर्शन

बिहार सरकार के एक अन्य मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत पर कहा कि जो भी दोषी होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी (SIT) का गठन कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सिर्फ दिखावे के तौर पर प्रदर्शन कर रही है.

संजय सिंह बोले- कोई भी दोषी बचेगा नहीं

नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले पर बिहार सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक संजय सिंह ने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी दोषी बचेगा नहीं. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई लेवल जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि वे भी इस मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे.

कांग्रेस द्वारा आज इस विषय पर किए गए प्रदर्शन को लेकर मंत्री संजय सिंह ने कहा कि वे कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्हें यह करना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने इस तरह के मुद्दों पर कुछ खास नहीं किया है.

वहीं, घटना को लेकर मंत्री संजय सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में हॉस्टल से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं. सरकार आने वाले समय में कुछ ठोस कदम उठाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.



