विज्ञापन
विशेष लिंक

NEET छात्रा रेप हत्याकांड मामले में SHO सस्पेंड, परिवार तो आरोप लगा ही रहा था, अब महकमे ने भी पाया दोषी

पटना NEET छात्रा मौत मामले में चित्रगुप्‍त नगर थाना एसएचओ रौशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है. वहीं अब इस मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में होगी.

Read Time: 2 mins
Share
NEET छात्रा रेप हत्याकांड मामले में SHO सस्पेंड, परिवार तो आरोप लगा ही रहा था, अब महकमे ने भी पाया दोषी
  • पटना पुलिस ने NEET छात्रा की मौत मामले में SHO रौशनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर‍ दिया है.
  • SHO पर जानकारी जुटाने में लापरवाही, समय पर कार्रवाई न करने और जांच को गंभीरता से न लेने के आरोप लगाए गए हैं.
  • छात्रा के परिवार ने SHO पर जांच में देरी और गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

NEET छात्रा की मौत के मामले में पटना पुलिस पर उठते सवालों के बीच बड़ी कार्रवाई हुई है. चित्रगुप्त नगर थाने की SHO रौशनी कुमारी को SSP पटना ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. यह आदेश 25 जनवरी 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर सोशल मीडिया कोषांग की ओर से सार्वजनिक किया गया. परिवार पहले से ही चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ को लेकर सवाल उठा रहा था, अब महकमे ने भी उन्‍हें दोषी पाया है. 

क्यों हुई कार्रवाई?

आधिकारिक प्रेस नोट में SHO पर इन गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है:

  • मामले की जानकारी जुटाने में लापरवाही
  • समय पर जरूरी कार्रवाई नहीं की गई
  • संवेदनशील केस होने के बावजूद प्रारंभिक जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया

इन्हीं आधारों पर SHO रौशनी कुमारी को कर्तव्य में घोर लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है. 

ये भी पढ़ें: NEET छात्रा हत्या मामला: शरीर और गर्दन पर खरोंच, मौत का समय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे

परिवार पहले ही लगा चुका था आरोप

NEET छात्रा के परिवार ने शुरू से ही SHO पर जांच में गड़बड़ी और देरी के आरोप लगाए थे. सोशल मीडिया पर भी पुलिस की भूमिका को लेकर काफी सवाल उठे थे, जिसके बाद SSP ने खुद केस की समीक्षा की.

ये भी पढ़ें: गिरफ्तारी क्यों नहीं? पटना NEET छात्रा हत्या मामले में सम्राट चौधरी ने लगाई क्लास, पुलिस को एक्शन के लिए फ्री हैंड

SHO की संपत्ति का ब्योरा आया सामने

सस्पेंशन के बाद SHO रौशनी कुमारी का 2023–24 का एसेट डिक्लरेशन भी सार्वजनिक कर दिया गया, जिसमें शामिल है:

  • नकद: 25,000 रुपये 
  • बैंक बैलेंस: कुल 2,60,000 रुपये (SBI मोतिहारी में 25,000 रुपये, SBI बिश्वेश्वरैया भवन में 2,35,000 रुपये)
  • वाहन: रॉयल एनफील्ड (2022 मॉडल)
  • आभूषण: 232 ग्राम सोना, 2 ग्राम का हीरा और 400 ग्राम चांदी

संपत्ति विवरण में किसी भी प्रकार का शेयर, बॉन्ड या अन्य निवेश दर्ज नहीं है. 

आगे क्या?

सूत्रों के अनुसार:

  • मामले की जांच अब वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में होगी
  • केस से जुड़े सभी पहलुओं की दोबारा समीक्षा की जा रही है
  • पुलिस की भूमिका की आंतरिक जांच भी जारी है

यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NEET Student Death, Patna SHO Suspended, Roshni Kumari
Get App for Better Experience
Install Now