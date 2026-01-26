NEET छात्रा हत्या मामला: शरीर और गर्दन पर खरोंच, मौत का समय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे

बिहार के पटना में NEET छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है. इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की मौत कोई स्वाभाकि (नेचुरल) नहीं थी. उसके शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान मिले हैं. साथ उसके रेप किया गया इसकी भी पुष्टि की गई है.

पुलिस के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में अंदरूनी चोटें पाई गई हैं. इसी आधार पर रेप की पुष्टि की गई है. पीड़िता के शरीर और गर्दन पर खरोंच व दबाव के निशान भी मिले हैं. इससे यह साफ हो जाता है कि घटना के समय छात्रा ने घटना का हर संभव विरोध किया था. रिपोर्ट में मौत के कारणों का भी जिक्र किया गया है. बताया गया है कि छात्रा की मौत गला दबाने या दम घुटने से होने के संकेत मिले हैं. इससे उस थ्योरी को भी बल मिला है जिसमें कहा जा रहा था कि छात्रा की हत्या की गई है.

FSL रिपोर्ट (फॉरेंसिक) में क्या-क्या सामने आया

आपको बता दें कि इस मामले को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आई है. छात्रा के कपड़ों से स्पर्म के नमूने भी मिले हैं. DNA जांच से यौन अपराध की वैज्ञानिक पुष्टि हुई है. घटनास्थल से सीमन और खून के सैंपल भी मिले थे. साथ ही खून के धब्बों की भी पुष्टि हुई थी. छात्रा के कपड़े फटे हुए मिले थे. इससे उसके साथ हुई जबरदस्ती और उसके द्वारा संघर्ष करने का भी संकते मिलता है.

इस मामले में रिपोर्ट के आने के बाद एक्शन में है सरकार

आपको बता दें कि इस मामले में जैसे ही रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से ही बिहार सरकार एक्शन मोड में है. गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने DGP, ADG CID, IG, SSP को तलब किया है. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं. केस के जल्द खुलासे की भी बात कही गई है.

