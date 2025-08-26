केसरिया रंग और मधुबनी पेटिंग की नक्काशी... पटना मेट्रो का नया लुक आया सामने, देखें तस्वीरें

- पटना मेट्रो परियोजना तेजी से प्रगति पर है और इसे इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया जाएगा.
- पटना मेट्रो के कोचों का नया केसरिया रंगीन लुक मधुबनी पेंटिंग सहित बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाता है.
- CM नीतीश कुमार ने हाल ही में मेट्रो टर्मिनल और जीरोमाइल स्टेशन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की.
Patna Metro: बिहार की राजधानी पटना भी जल्द ही मेट्रो चलने वाली शहरों की लिस्ट में शामिल होने वाली है. पटना में मेट्रो का प्रोजेक्ट काफी तेजी से चल रहा है. इस साल होने वाले चुनाव से पहले पटना में मेट्रो का उद्घाटन हो जाए. इस बीच मंगलवार को पटना मेट्रो के कोचों का नया लुक सामने आया है. नए लुक में पटना मेट्रो के कोच केसरिया रंग के दिख रहे हैं. मेट्रो कोच की बाहरी दीवारों पर मधुबनी पेटिंग से नक्काशी भी की गई है. मेट्रो कोच की दीवारों पर गोलघर सहित बिहार की अन्य ऐतिहासिक-सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ी पेटिंग की गई है.
पटना मेट्रो कोच की दीवारों पर महावीर मंदिर की भी पेंटिंग बनाई गई है. बोगियों की छत को मधुबनी पेंटिंग से किया गया डिजाइन है. पटना मेट्रो का अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे. इसकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही है. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में बिहार आयेंगे और पटना मेट्रो को शुरू करेंगे.
New Look Of Patna Metro Revealed, A Ride Through Bihar's Heritage & Culture pic.twitter.com/kAhvH2QL6H— NDTV (@ndtv) August 26, 2025
इससे पहले हाल ही में 19 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बैरिया में स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल का दौरा कर मेट्रो रेल के डिब्बों, रेल पथ, यार्ड, और विद्युत आपूर्ति प्रणाली का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की.
अधिकारियों ने बताया कि बैरिया टर्मिनल परिसर में मेट्रो रेल के ठहराव, रखरखाव और स्वच्छता संबंधी कार्य किए जाएंगे. साथ ही यहां बनाए गए प्रशासनिक भवन से मेट्रो के सुचारु संचालन का प्रबंधन होगा. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीरोमाइल मेट्रो स्टेशन का भी दौरा किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया.
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने उन्हें स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं, जैसे स्वचालित सीढ़ियां, टिकट काउंटर, यात्री सुविधाएं, सार्वजनिक और सशुल्क क्षेत्र, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म तक पहुंच मार्ग, और अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा हो.
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, और इसके लिए अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश दिए गए हैं. पटना मेट्रो रेल परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यह परियोजना न केवल पटना के नागरिकों को आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में भी योगदान देगी.
