NDTV के इस विशेष पटना लाइव पन्ने (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप बिहार की राजधानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप पटना के हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. लालू यादव के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूर्व में अपने निजी सचिव रहे मिसाल सिन्हा को जनशक्ति जनता दल में महत्वपूर्ण पद के साथ ही दोबारा से निजी सहायक के तौर पर नियुक्त किया है. इसके अलावा भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई. पटना में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है. तेज प्रताप ने पीए पर चोरी का मुकदमा कराने के बार जेजेडी पार्टी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. पटना में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो पटना की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.
IMD ने पटना समेत कई इलाकों में जारी किया बारिश का अलर्ट
बिहार की राजधानी पटना में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला रहेगा. IMD के अनुसार. बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा और वैशाली जिले के कुछ भागों में अगले दो से तीन घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात तथा वर्षा के साथ तेज हवा ( हवा की गति 50-60 कि. मी. प्रति घंटे तक) की प्रबल संभावना है. इसके अलावा भभुआ और रोहतास जिले के कुछ भागों में अगले दो से तीन घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात तथा वर्षा के साथ तेज हवा (हवा की गति 50-60 कि.मी. प्रति घंटे तक) की प्रबल संभावना है।
भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आज बेलौटी में होगी महापंचायत
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में 17 जून को हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. मृतक की मां आशा देवी के आवेदन पर संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. बुधवार को बेलौटी गांव में ग्रामीणों द्वारा एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हजारों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है. इस महापंचायत को लेकर न केवल भोजपुर बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. ग्रामीणों का दावा है कि यह महापंचायत केवल भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने की मांग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पुलिस कार्रवाई, प्रशासनिक जवाबदेही और आम लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी.