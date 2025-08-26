Pappu Yadav Net Worth: पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव ने एक इंटरव्‍यू में दावा किया था कि वे पिछले साढ़े तीन दशक में जरूरतमंद लोगों को 280 करोड़ से ज्‍यादा रुपये बांट चुके हैं. कई मौके पर वो लोगों को खुले आम पैसा बांटते देखे गए हैं. इसको लेकर विरोधी सवाल भी उठाते रहे हैं कि आखिर उनके पास कितनी संपत्ति है और इतना पैसा आता कहां से है. इसका जवाब उनके 'हलफनामे' में तो नहीं मिल पाता. पूर्णिया लोकसभा सीट से पिछले साल जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया था तो उसमें उन्‍होंने खुद को 1.62 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया था. हालांकि उनकी पत्‍नी रंजीत रंजन उनसे ज्‍यादा अमीर हैं, जिनके पास 7.78 करोड़ की संपत्ति है.

पप्‍पू यादव के पास कितने पैसे?

करीब 57 साल के हो चुके पप्पू यादव (Pappu Yadav) 1 करोड़ 62 लाख 66 हजार 42 रुपये के मालिक हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, अप्रैल 2024 में उनके पास 3.16 लाख रुपये कैश थे. उनके बैंक खाते में 30.47 लाख रुपये कैश जमा हैं. उन्‍होंने बैंक, स्‍टॉक मार्केट, म्‍यूचुअल फंड, नेशनल सेविंग स्‍कीम या अन्‍य किसी सरकारी योजनाओं में एक भी रुपया जमा नहीं किया है. पप्‍पू यादव ने अलग-अलग बैंकों में 6.46 लाख रुपये डिपॉजिट किया है. पप्‍पू यादव के नाम 7.91 लाख रुपये का इंश्‍योरेंस है. साल 2023-24 में उन्होंने 4.69 लाख इनकम टैक्स भी जमा किया है.

इनोवा कार, गोल्‍ड, प्‍लॉट्स

पप्‍पू यादव के पास खुद की एक इनोवा कार है, जिसकी कीमत 7.77 लाख रुपये है. गोल्‍ड और ज्‍वैलरी की बात करें तो पप्पू यादव के पास 204 ग्राम सोना है. जमीन की बात करें तो पप्पू यादव के पास पटना के फुलवारी शरीफ में प्लॉट है. वहीं उनकी पत्नी के नाम भी प्लॉट है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पप्‍पू यादव और उनके परिवार के पास कुल तीन कमर्शियल बिल्डिंग हैं, जो एनसीआर के गुरुग्राम में हैं. साल 2010 में 3,790 स्‍क्वायर फीट की जमीन खरीदकर इसे तैयार किया गया था. इसकी वैल्‍यू 3 करोड़ रुपये है.

पत्‍नी रंजीत रंजन हैं ज्‍यादा अमीर

पप्‍पू यादव से ज्‍यादा अमीर उनकी पत्नी रंजीत रंजन हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं. वो 7.78 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं. उनके पास 2.77 लाख कैश थे, जबकि बैंक खाते में 30.47 लाख रुपये डिपॉजिट है. रंजीत रंजन के पास 13 लाख रुपये से ज्‍यादा का लाइफ इंश्‍योरेंस है. उनके पास हार्ले डेविडसन बाइक भी है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये है. राज्‍यसभा सदस्‍य के पास 150 ग्राम सोने की ज्‍वेलरी है. वहीं, गुरुग्राम में रंजीत के नाम 4550 स्‍क्वायर फीट कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसे 3 करोड़ में तैयार किया गया था. इसके अलावा गुरुग्राम में ही 40,772 वर्गफीट की एक कमर्शियल बिल्डिंग है, जो 3.50 करोड़ रुपये में बनवाई गई थी.

बांटने के लिए कहां से लाते हैं पैसे?

पप्‍पू यादव लोगों में बांटने के लिए पैसे कहां से लाते हैं, इसका पुख्‍ता जवाब उन्‍होंने भी नहीं दिया है. एनडीटीवी के शुभंकर मिश्रा के एक इंटरव्‍यू प्रोग्राम में कुछ समय पहले उनके सोर्स ऑफ इनकम को लेकर यही सवाल किया गया था कि वे इतना पैसा लाए कहां से, तब उन्‍होंने जमीनें बेचने की बात कही थी. उनका जवाब था- 'कोरोना महामारी के दौरान मैंने 90 कट्ठा जमीन बेचकर 5 करोड़ रुपये जमा किए थे. इस पैसे से लोगों की मदद की. बिहार में जब बाढ़ आई तो पत्‍नी को बिना बताए पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दी और 3 करोड़ रुपये मिले तो बाढ़ पीड़ितों की मदद की.'

दोस्‍त-यार, रिश्‍तेदार भी देते हैं पैसे

वो ये भी बताते हैं कि लोगों की मदद के लिए उनको परिवार और दोस्‍त-यार पैसे देते हैं. अपनी बहन के बारे में बताते हुए उन्‍होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहन ने 80 लाख रुपये देकर मदद की. एनडीटीवी के मनोरंजन भारती के साथ एक इंटरव्‍यू में उन्‍होंने बताया था कि उनके आवास पर लाखों लोगों की सेवा जारी रहती है. उन्‍होंने कहा था कि वे गरीब-मजबूरों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते. मदद मांगने वाला कोई व्‍यक्ति उनके दर से खाली नहीं जा सकता. वे हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं.