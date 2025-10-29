मुंगेर में ओवैसी की हुंकार: बोले - लालू, तेजस्वी और नीतीश का दिल मुसलमानों के लिए नहीं धड़कता

- एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुंगेर में जनसभा में विपक्षी दलों पर करारा प्रहार करते हुए चुनावी हुंकार भरी
- ओवैसी ने कहा कि बिहार में मुसलमानों को न तो मुख्यमंत्री न ही उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है
- उन्होंने लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उनके अल्पसंख्यकों के प्रति रवैये की आलोचना की
मुंगेर में आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी हुंकार भरी. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार करते हुए लालू, तेजस्वी और नीतीश पर “दिल और दिल्ली” की राजनीति का तंज कसा. ओवैसी ने मंच से साफ कहा — “किसी का दिल बेटे के लिए धड़कता है, किसी का राजगीर के लिए और किसी का अहमदाबाद के लिए... मगर मुसलमानों के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता.” साथ ही कहा कि घुसपैठिया अगर भारत में कोई है तो वह बांग्लादेश की बहन है जिसे दिल्ली मे लाकर बैठाया गया है.
दरअसल, मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के चरवाहा विद्यालय परिसर में आयोजित विशाल जनसभा में अशदउद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम प्रत्याशी मोनाजिर हसन के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की. हजारों की भीड़ मे जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ओवैसी ने महागठबंधन और एनडीए दोनों पर तीखा हमला बोला.
उन्होंने लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने किसी अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया. ओवैसी ने कहा कि बिहार में मल्लाह समाज की 3 फीसदी आबादी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, 14 फीसदी आबादी वाले का बेटा सीएम बन सकता है, लेकिन 17 फीसदी आबादी वाले मुसलमानों को आज तक न सीएम बनने का मौका मिला है और न ही डिप्टी सीएम का.
ओवैसी ने इस स्थिति को सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला. ओवैसी ने कहा नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन उनका दिल आज भी राजगीर में धड़कता है लालू-राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर उनका दिल सिर्फ तेजस्वी के लिए धड़कता है.
साथ ही सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि आखिर कब तक आरजेडी मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराती रहेगी. जंगल राज को ले कहा कि लालू शासन काल में भी जंगल राज था और नीतीश कुमार के शासन काल में भी जंगल राज है.
