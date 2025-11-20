पीठ थपथपाई, पांव छूने से रोका... उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के साथ पीएम मोदी की तस्वीर देखिए

- उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार की नई सरकार में RLM के कोटे से मंत्री बनाया गया है
- दीपक प्रकाश ने हाल ही में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था ऐसे में संभावना है कि वो विधानपरिषद के सदस्य बनेंगे
- दीपक प्रकाश को छह महीने के भीतर विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा ताकि वे मंत्री पद पर बने रह सकें
दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नीतीश सरकार में मंत्री बने हैं. शपथ ग्रहण के बाद दीपक प्रकाशअभिवादन करने के लिए उनके पास पहुंचे. इस दौरान दीपक प्रकाश पीएम मोदी का पाव छूना चाह रहे थे, हालांकि उन्होंने उन्हें रोक दिया. वो बार-बार प्रयास करते रहे लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें समझाया. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार में राष्ट्रीय लोक मंच के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है.RLM कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए हैं. आरएलएम ने विधानसभा में 4 सीटें जीती हैं. उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम चल रहा था लेकिन बाद में कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया.
दीपक प्रकाश, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्री बनाए गए हैं. यह नियुक्ति खास इसलिए है क्योंकि दीपक प्रकाश ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और वे किसी सदन के सदस्य भी नहीं हैं. उन्हें छह महीने के भीतर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना होगा ताकि मंत्री पद पर बने रह सकें. माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के साथ राजनीतिक समझौते के तहत अपने बेटे के लिए यह पद सुनिश्चित किया है, जिसमें एमएलसी सीट का वादा भी शामिल था. पहले उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम मंत्री पद के लिए चर्चा में था, लेकिन अंतिम समय में बेटे को मौका मिला.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं