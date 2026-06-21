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निशांत कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी के साथ किया योग, मुख्यमंत्री को एक सलाह भी दी

ब‍िहार के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री न‍िशांत कुमार ने पाठ्यक्रम में योग को शाम‍िल करने की मांग की. उन्होंने कहा क‍ि इसकी कोई बाध्‍यता भी नहीं होनी चाह‍िए. 

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निशांत कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी के साथ किया योग, मुख्यमंत्री को एक सलाह भी दी
निशांत कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी के साथ योग किया. (वीडियो का स्क्रीनशॉट)

12वें अंतरराष्‍ट्रीय योग द‍िवस पर पटना में मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री न‍िशांत कुमार ने एक साथ योग क‍िया. उन्होंने लोगों से न‍ियम‍ित योग करने की अपील की. सीएम सम्राट चौधरी ने कहा क‍ि ब‍िहार की धरती से योग फैला है. दुन‍िया के लोग आज भी मुंगेर की धरती पर आते हैं, और यहां से जाकर दुन‍िया भर में योग फैलाते हैं. सरकार योग पर एक बड़ा बजट खर्च करती है. सम्राट चौधरी ने कहा क‍ि सरकार चाहती है क‍ि आप स्‍वस्‍थ रहें और आपके जीवन में खुशहाली रहे.

पाठ्यक्रम में योग शामिल करने की अपील   

ब‍िहार के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री न‍िशांत कुमार ने मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी से बड़ी अपील कर दी. उन्होंने कहा क‍ि योग को ब‍िहार के सभी स्‍कूल और कॉलेज में शामिल करें. आधे घंटे का योग कार्यक्रम करना चाह‍िए, ज‍िसमें योग और ध्‍यान करना सिखाया जाना चाह‍िए. इसके ल‍िए कोई बाध्‍यता भी नहीं होनी चाह‍िए. एलेक्‍ट‍िव रखेंगे. मन करे तो करें नहीं तो ना करें. इसके ल‍िए कोई एग्‍जाम नहीं होगा.

"देश के स्कूलों और कॉलेजों में योग शामिल हो"  

निशांत कुमार ने केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा से भी योग को पाठ्यक्रम में शाम‍िल करने की अपील की. उन्होंने कहा क‍ि कॉलेज, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सभी जगह योग कराना चाह‍िए. योग एलेक्‍ट‍िव हो. योग करने के ल‍िए बाध्‍यता नहीं होना चाह‍िए. आपको योग करना है, तो करें और नहीं करना चाहते हैं तो ना करें. 

"तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है" 

न‍िशांत कुमार ने कहा क‍ि योग से बहुत ही आध्‍यात्म‍िक लाभ है. तन और मन दोनों स्‍वस्‍थ रहता है. रोग प्रत‍िरोधक क्षमता बढ़ती है. इंसान की म‍िमोरी भी बढ़ती है और हर तरीके से लाभदायक है. सीएम सम्राट चौधरी ने न‍िशांत कुमार की अपील पर कहा क‍ि अगले साल से पाठ्यक्रम में योग को शाम‍िल क‍िया जाएगा.

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उपेंद्र सिंह
Chief Sub Editor
उपेंद्र स‍िंह मल्‍टीमीड‍िया जर्नल‍िस्‍ट हैं. वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद पिछले 10 साल से पत्र‍कार‍िता कर रहे हैं. उन्होंने... और पढ़ें
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