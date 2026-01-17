विज्ञापन
बिहार की बिटिया को इंसाफ दिलाने सड़कों पर उतरे लोग, जहानाबाद में निकाला गया कैंडल मार्च

यह कैंडल मार्च शहर के अरवल मोड़ से शुरू होकर सट्टी मोड़,हॉस्पिटल मोड़ होते हुए कारगिल चौक तक गया जहां दिवंगत छात्रा की श्रद्धांजलि दी. जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए.

NEET छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च
जहानाबाद:

बिहार की राजधानी पटना में NEET की छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है. शनिवार को जहानाबाद में भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला. इस मामले में अब सियासत भी तेज होती दिख रही है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है. 

राजद कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर नीतीश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. इस दौरान राजद विधायक राहुल कुमार ने प्रशासन पर लीपापोती करने सहित कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. राजद कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न्याय की मांग की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की आवाज बुलंद की. यह कैंडल मार्च शहर के अरवल मोड़ से शुरू होकर सट्टी मोड़,हॉस्पिटल मोड़ होते हुए कारगिल चौक तक गया जहां दिवंगत छात्रा की श्रद्धांजलि दी. जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए.

कैंडल मार्च के दौरान राजद विधायक राहुल कुमार ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रशासन द्वारा लीपापोती की जा रही है, उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार की छवि बचाने के लिए कार्रवाई को दबाया जा रहा है. 

 उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था. राजद विधायक ने कहा कि जब यह साबित हो चुका है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, तब भी प्रशासन ने अब तक केवल एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना में कई लोग शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार के दबाव में आकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी से बच रहा है.

उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को अविलंब न्याय मिलना चाहिए. साथ ही उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की. बताते चले कि छात्रा की मौत के बाद से लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. घटना को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है.फिलहाल, बढ़ते जनआक्रोश के बीच अब सभी की नजरें प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि इस गंभीर मामले में आगे क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं.

