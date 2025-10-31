विज्ञापन
पटना में NDTV का 'पावरप्ले' कल, बिहार चुनाव से पहले राजनीति के दिग्गजों का एक मंच पर महाजुटान

1 नवंबर शनिवार को बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मंच 'NDTV पावरप्ले' सजेगा. इस दौरान बिहार की राजनीति के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण चेहरे इकट्ठा होंगे, और सियासी चर्चाओं और बहस-मुबाहिसों से आगामी चुनाव की टोन सेट करेंगे.

Read Time: 3 mins
  • बिहार में वोटिंग से पहले, राजधानी पटना में 1 नवंबर शनिवार को बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मंच सजेगा
  • 'NDTV पावरप्ले' के मंच पर बिहार की राजनीति के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली चेहरे इकट्ठा होंगे
  • गृह मंत्री अमित शाह मुख्य वक्ता होंगे. तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान समेत तमाम नेता जुटेंगे
बिहार में वोटिंग से पहले, राजधानी पटना में 1 नवंबर शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंच सजने वाला है. 'NDTV पावर प्ले – बिहार' के मंच पर बिहार की राजनीति के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण चेहरे इकट्ठा होंगे, और सियासी चर्चाओं और बहस-मुबाहिसों के जरिए आगामी चुनाव की टोन सेट करेंगे. 

NDTV के इस स्पेशल प्रोग्राम के मुख्य वक्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री शाह का संबोधन पूरे दिन का सबसे अहम पल होगा. एक ऐसा पल जो राष्ट्रीय राजनीति में बिहार की भूमिका, राजनीतिक सोच, नेतृत्व की जंग और आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा. 

चुनावी रणनीति के माहिर और अब बिहार की राजनीति में नया आयाम जोड़ रहे, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर NDTV के खास कार्यक्रम में 'गवर्नेंस का नया ब्लूप्रिंट' पेश करेंगे.

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम को राष्ट्रीय संदर्भ देंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस कैसे अपना खोया रुतबा फिर से हासिल कर सकती है.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 'बीजेपी के 'सम्राट': मिलेगा ताज?' सेशन में अपनी पार्टी की स्थिति और रणनीति पर बात करेंगे. अपनी बिंदास और बेबाक बातचीत के लिए चर्चित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 'अनफिल्टर्ड' सत्र में बिना किसी लाग-लपेट के साफ, सीधे और सटीक तरीके से अपनी बात रखेंगे. 

एलजेपी (रामविलास पासवान) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने सत्र ‘युवा बिहारी' सब पर भारी?' में हिस्सा लेंगे. इनके अलावा तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, उपेन्द्र कुशवाहा, पप्पू यादव, शांभवी चौधरी, मीसा भारती, कन्हैया कुमार और जीतन राम मांझी जैसे मंझे हुए नेता भी मंच पर होंगे.

इतना ही नहीं, इनके अलावा और भी कई नेता एनडीटीवी के मंच पर इकट्ठा होंगे और बिहार की राजनीति के अलावा जाति, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और स्वतंत्र राजनीति जैसे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे.

कार्यक्रम की अहमियत बताते हुए NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा कि बिहार हमेशा भारत की राजनीतिक कहानी का अहम हिस्सा रहा है. 'पावर प्ले – बिहार' के जरिए NDTV एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां राज्य के सबसे अहम चेहरे एकसाथ आकर बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एकदूसरे के विजन को चुनौती देंगे और आम जनता की आकांक्षाओं से सीधे संवाद करेंगे. यही लोकतंत्र की सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति, और सार्थक पत्रकारिता के प्रति NDTV की प्रतिबद्धता का प्रतीक है."

