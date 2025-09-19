गुरुवार को बिहार में राजनीतिक पारा काफी चढ़ा रहा. एक तरफ तेजस्‍वी यादव, अपनी बिहार अधिकार यात्रा पर थे, जबकि दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री ने डेहरी ऑन सोन (रोहतास) और बेगूसराय में संगठन को धार देने पहुंचे थे. शाह ने पटना में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की. इस बीच बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने NDTV से खास बातचीत में अपनी यात्रा, जनता के रुख और अमित शाह-नीतीश कुमार की मुलाकात पर बड़ी प्रतिक्रिया दी. तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिहार में परिवर्तन की बात कही है साथ ही 20 साल चल रही एनडीए सरकार को खटारा सरकार बताया.

आरजेडी को मिलेगी लैंडस्लाइड विक्ट्री

बिहार अधिकार यात्रा पर मिले रिस्पॉन्स को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हर जाति और हर धर्म के लोग साथ दे रहे हैं. उन्‍होंने कहा, 'भ्रष्ट सरकार से लोग परेशान हैं, अब बदलाव का समय है. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में आरजेडी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी. तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता अपराध और भ्रष्टाचार से परेशान है और बदलाव चाहती है.

अमित शाह-नीतीश कुमार की मुलाकात पर हमला

अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला. उन्‍होंने कहा, 'अब इनकी मुलाक़ातों से कुछ नहीं होने वाला. अमित शाह सिर्फ वोट लेने बिहार आते हैं, जनता उन्हें पहचान चुकी है. बिहार में बाढ़ है लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं. उन्‍होंने पिता लालू प्रसाद यादव का बयान दोहराया कि फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में. तेजस्वी का कहना है कि जनता अब परिवर्तन के मूड में है और किसी भी राजनीतिक सौदेबाजी से फर्क नहीं पड़ेगा.