विज्ञापन
विशेष लिंक

पति ने रचाई साली से शादी, विरोध करने पर पहली पत्नी और मासूम बेटी को जहर देकर मार डाला

नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में सगी बहन से शादी का विरोध करने पर पहली पत्नी और 6 साल की बेटी की जहर से मौत हो गई. पिता ने पति समेत पांच पर हत्या का केस दर्ज कराया, पुलिस जांच में जुटी है.

Read Time: 3 mins
Share
पति ने रचाई साली से शादी, विरोध करने पर पहली पत्नी और मासूम बेटी को जहर देकर मार डाला
घरेलू कलह या खौफनाक साजिश?

बिहार के नालंदा जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रहुई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में सगी बहन से शादी रचाकर उसे सौतन बनाने का विरोध करने पर पहली पत्नी और उसकी छह साल की मासूम बेटी की जहर से मौत हो गई. मृतका के पिता ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे घरेलू कलह में खुदकुशी का मामला मान रही है.

मृतका और घटना का पूरा मामला

मृतकों की पहचान पिंटू कुमार की 27 वर्षीय पत्नी मालो देवी उर्फ मधुमाला और उनकी छह साल की बेटी प्रिया कुमारी के रूप में हुई है. घटना के खुलासे से पहले ही पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोग गांव से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि मधुमाला की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी. वर्ष 2019 में उसका पति उसकी छोटी बहन रूसी कुमारी को प्रेम जाल में फंसा कर घर से भगा ले गया और उससे शादी रचा ली. इसके बाद मधुमाला सगी बहन से दूसरी शादी का विरोध कर रही थी.

Latest and Breaking News on NDTV

दूसरी शादी का विरोध और केस का दबाव

मधुमाला ने पति द्वारा सगी बहन से शादी किए जाने के विरोध में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कुछ माह बाद जमानत पर छूटने के बाद पति लगातार मधुमाला पर केस उठाने का दबाव बना रहा था. आरोप है कि केस वापस नहीं लेने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

जबरन जहर खिलाकर हत्या का आरोप

मृतका के पिता का आरोप है कि बुधवार की शाम पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी मधुमाला और नातिन प्रिया को जबरन जहर खिला दिया. जहर दिए जाने के बाद मधुमाला ने अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी और बताया कि वह बेटी के साथ ऑटो से इलाज के लिए सदर अस्पताल जा रही है.

इलाज के दौरान मां-बेटी की मौत

सूचना मिलने पर मृतका का भाई बहन को लाने के लिए निकला. भदवा गांव के पास उसे मधुमाला और प्रिया मिलीं. दोनों को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर विम्स रेफर कर दिया गया. विम्स ले जाते समय रास्ते में छह साल की प्रिया की मौत हो गई, जबकि देर रात इलाज के दौरान मधुमाला ने भी दम तोड़ दिया.

सौतन बनी बहन और परिवार फरार

ग्रामीणों के अनुसार, सगी बहन की मौत पर सौतन बनी रूसी कुमारी को कोई पछतावा नहीं था. मौत की खबर मिलने पर वह लोगों से कहती रही कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने शादी की है, कोई अपराध नहीं किया. इसके बाद वह पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के साथ गांव से फरार हो गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nalanda Crime News, Rahui Police Case, Wife Daughter Poisoned
Get App for Better Experience
Install Now