मुजफ्फरपुर में तस्करों पर उत्पाद विभाग का शिकंजा, 20 लाख की हरियाणा निर्मित विदेशी शराब जब्त

बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही एक बार फिर मुजफ्फरपुर में शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं. लेकिन उनके मंसूबों को उत्पाद विभाग की टीम ध्वस्त करने में जुटी हुई है. दरअसल उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के सरैया मोतीपुर मार्ग पर एक ट्रक के अंदर बने तहखाने से तकरीबन 20 लाख रुपए मूल्य के विदेशी शराब को बरामद किया है, जो हरियाणा निर्मित है. वहीं मौके से ट्रक के चालक और उप चालक को भी उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने दी जानकारी

मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक से विदेशी शराब की खेत मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचने वाली है, जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम तकरीबन कई घंटे से जिले के सरैया मोतीपुर मार्ग पर नजर बनाए हुए थी. इसी बीच एक ट्रक को संदेश के आधार पर जांच के लिए रोका गया, जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर BR 06GD 6083 है. जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के पिछले केबिन के अंदर एक तहखाना बना हुआ था, जिसमें विदेशी शराब की बड़ी खेप छुपा के रखी गई थी. वहीं, ट्रक से शराब बरामद होने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक के चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया.

चालकों से हो रही पूछताछ

इसके अलावा उन्होंने बताया कि, ट्रक में जो शराब बरामद की गई है वह हरियाणा की निर्मित शराब है और अब गिरफ्तार ट्रक के चालक और उपचालक से पूछताछ कर यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि यह शराब की खेप कहां से चली थी और मुजफ्फरपुर में कहां इसको डिलीवर करना था. मौके से पकड़े गए ट्रक चालक की पहचान वैशाली जिले के पुरैनीया निवासी पंकज कुमार और ट्रक के उप चालक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के तरौरा निवासी फकीरा सहनी के रूप में हुई है.