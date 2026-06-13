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मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 70 लाख के गहने की लूट, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को आभूषण की दुकान में दिनदहाड़े लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. बदमाशों ने पिस्तौल की नोंक पर 70 लाख रुपये के गहने लूट लिए और फिर पिस्टल की बट से हमला करके दुकानदार को जख्मी कर दिया.

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मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 70 लाख के गहने की लूट

बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े दो बाइक से पहुंचे चार अपराधियों ने तकरीबन 70 लाख रुपये के आभूषण लूट की घटना को अंजाम दिया था. अब उस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपराधी हाथ में पिस्टल लिए हुए और हेलमेट लगाए हुए आभूषण दुकान के अंदर घुसता है. फिर उसके बाद दुकानदार धर्मेंद्र कुमार पर पिस्तौल तान के धमकाने लगता है. सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की संख्या तीन दिख रहे हैं. जिसमें एक अपराधी दुकान में रखे गहना जेवर लूट कर निकलने लगता है.

फायरिंग करते भाग गए बदमाश

तभी दुकान के बाहर दुकानदार हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ लेता है, जिसके बाद कुछ लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचते हैं. जिसमें लाल रंग के बाइक पर सवार एक अपराधी को पकड़ लेते हैं और दूसरा अपराधी पिस्तौल से फायरिंग करते हुए भागते हुए देखा जा रहा है. 

दरअसल शुक्रवार को कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर स्थित आम्रपाली ज्वेलर्स में दिनदहाड़े में दो बाइक पर सवार चार हथियारबंद अपराधियों ने दुकान पर धावा बोलकर लूटपाट की और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की और तकरीबन 70 लाख की आभूषण लूट कर फरार हो गए.

पिस्टल की बट मारकर दुकानदार को किया जख्मी

घटना के दौरान बदमाशों ने न सिर्फ दुकान को निशाना बनाया, बल्कि वहां मौजूद ग्राहकों को भी डराया-धमकाया. लुटेरों ने पिस्टल के बट से मारकर दुकानदार को जख्मी कर दिया. दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है.

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