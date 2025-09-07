विज्ञापन
कमाले कर दिए! स्कूटी से आता है, दूध चुराता है... मुजफ्फरपुर की ये घटना सीसीटीव में हुई कैद, पढ़ें

चोर रोजाना अपनी ओला स्कूटी से आता है और शहर के कई दुकानों के बाहर रखे दूध के पूरे कैरेट को चुराकर फरार हो जाता है.यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा था, लेकिन दुकानदारों को इसकी भनक तक नहीं थी.

  • मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ओला स्कूटी से दूध के कैरेट चुराकर दुकान से फरार होता है
  • दुकानदारों को दूध की कमी डिस्ट्रीब्यूटर की आपूर्ति कम होने का संदेह था लेकिन असली वजह चोरी थी
  • मदर डेयरी ने शिकायत मिलने के बाद चोरी की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया
आपने तरह-तरह के चोर देखें होंगे लेकिन क्या आपने कभी दूध चोर को देखा या इसके बारे में कुछ सुना है. अब आपको भी लग रहा होगा कि भला कोई दूध क्यों ही चुराएगा. लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर ना सिर्फ आपको इसपर भरोसा भी हो जाएगा. मुजफ्फरपुर के इस सीसीटीवी फुजेट में दिख रहा है कि ये दूध चोर बड़े ठाठ से पहले स्कूटी से तड़के सुबह दुकान के बाहर पहुंचा और फिर दूध के ट्रे को उठाकर स्कूटी पर रखता है और वहां से चला जाता है. 

आलो स्कूटी से आता है दूध चोर

 चोर रोजाना अपनी ओला स्कूटी से आता है और शहर के कई दुकानों के बाहर रखे दूध के पूरे कैरेट को चुराकर फरार हो जाता है.यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा था, लेकिन दुकानदारों को इसकी भनक तक नहीं थी.उन्हें लग रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कम कैरेट की आपूर्ति की जा रही है.जब कई दुकानदारों ने इसकी शिकायत डिस्ट्रीब्यूटर से की,तो मदर डेयरी ने मामले की गहराई से जांच शुरू की.

सीसीटीवी फुटेज से खुला भेद

दूध चोरी को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि ये चोर पहले अपनी स्कूटी से दूध चोरी के लिए आता है. दुकान के सामने अपनी स्कूटी लगाता है और दूध का कैरेट लेकर मौके से फरार हो जाता है. ये चोर मुजफ्फरपुर में अलग-अलग जगहों पर चोरी की ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है. 
 

