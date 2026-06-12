बिहार में बड़ा हादसा, बेगूसराय में मधेपुरा पुलिस के 3 थाना प्रभारी सहित 4 लोगों की मौत

बिहार के बेगूसराय जिले से एक बडे़ हादसे की खबर सामने आई है. यहां साहेबपुर कमाल में हुए एक हादसे में मधेपुरा पुलिस के तीन अधिकारी सहित 4 लोगों की मौत हो गई. ये सभी लोग पटना से प्रशिक्षण लेकर लौट रहे थे. बीती रात साहेबपुर कमाल के बखड्डा के पास एनएच 31 पर पुलिस अधिकारियों की कार ने एक ट्रक को पीछे से तेज टक्कर मार दी. इससे कार में सवार मधेपुरा पुलिस के तीन अलग-अलग थानों के SHO और गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई. बीती रात तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी. हादसा इतना तेज था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चा निकल गया. इस हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया. सूचना मिलते ही बेगूसराय की एसपी मनीष कुमार एवं सदर डीएसपी आनंद पांडेय सहित भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे.

रतवारा, बेलारी और आरर थाना प्रभारी की मौत

मृतकों की पहचान साजन पासवान रतवारा थाना प्रभारी, नीरज कुमार बेलारी थाना प्रभारी, ज्ञानेंद्र अमरेंद्र आरर थाना प्रभारी एवं ज्योतिष कुमार प्राइवेट कार चालक के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि पटना से एकदिवसीय प्रशिक्षण लेकर एक ही गाड़ी पर सवार होकर मधेपुरा जिला लौट रहे थे. तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गया और ट्रक से पीछे से टकरा गया.

आरर थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र, रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, जिनकी बेगूसराय हादसे में हुई मौत.

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बेगूसराय में हुए सड़क हादसे में मधेपुरा के तीन SHO की मौत, घटनास्थल की तस्वीरें

पुलिस अधिकारी की कार सड़क पर खड़ी ट्रक में पीछे से टकराई, टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक में फंस गया.

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कार कितनी स्पीड में रही होगी, यह तस्वीर खुद बता रही है.

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दो की मौके पर ही मौत, दो ने हॉस्पिटल में तोड़ा दम

हादसा इतना जबरदस्त था कि दो थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमर एवं नीरज कुमार और ड्राइवर नीरज कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि एक थाना प्रभारी साजन पासवान को स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे जगह से उठाकर आनन-फानन में सदर अस्पताल बेगूसराय लाया जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर के बाद मौत हो गई.

इस तीन पुलिस अधिकारी समेत चार कि मौत की खबर लगते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी.

हादसे में जान गंवाने वाले आरर थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र की फाइल फोटो.

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SP ने बताया कि मृतकों में तीन सर्विंग SHO, एक प्राइवेट ड्राइवर

घटना के संबंध में बेगूसराय एसपी मनीष कुमार ने बताया कि देर रात ये एक्सीडेंट हुआ है. इसमें चार लोगों की मौत हो गई है. जिसमें तीन पुलिस मधेपुरा पुलिस के सर्विंग SHO हैं और एक जो ड्राइवर जो गाड़ी से लौटते एक्सीडेंट हुआ है. इन्वेस्टिगेशन जारी है. पोस्टमार्टम के बाद जो भी वैधानिक प्रक्रिया है, उसे फॉलो किया जा रहा है.

एसपी ने यह भी बताया कि गाड़ी पटना से मधेपुरा की तरफ जा रही थी. एसपी के अनुसार हादसा बीती रात 12:30 बजे की है. ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है इसकी जांच अभी चल रही है?



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