तेज प्रताप यादव का क्या हुआ? महुआ सीट का रिजल्ट LIVE

तेज प्रताप यादव महुआ से जीतेंगे या अपने ही पिता की पार्टी आरजेडी के प्रत्याशी से चुनाव हार जाएंगे, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा. तेज प्रताप का सीधा मुकाबला राजद के प्रत्याशी मुकेश कुमार रौशन से है. महुआ विधानसभा सीट पर इस बार कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं. जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव और राजद से मुकेश कुमार रौशन के अलावा लोजपा (रामविलास) से संजय कुमार सिंह व जन सुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं.

पार्टी प्रत्याशी नतीजे JJD तेज प्रताप यादव RJD मुकेश कुमार रौशन

सामाजिक समीकरण की बात करें तो महुआ में यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. इसके अलावा पासवान और रविदास समुदाय के मतदाता भी महत्वपूर्ण संख्या में हैं, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत-हार तय कर सकते हैं.

राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो महुआ विधानसभा सीट पर राजद का लंबे समय से दबदबा रहा है. 2010 को छोड़कर 2000 से लेकर अब तक हुए चुनावों में राजद ने यहां परचम लहराया है. 2015 के चुनाव में तेज प्रताप यादव स्वयं यहां से विधायक चुने गए थे. वहीं, 2020 में राजद के उम्मीदवार मुकेश कुमार रौशन ने जीत दर्ज की थी.

महुआ विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी. 1952, 1957 और 1962 के शुरुआती चुनावों के बाद यह निर्वाचन क्षेत्र कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1977 में इसे दोबारा अस्तित्व मिला. 1977 से अब तक के चुनावी इतिहास में कांग्रेस और भाजपा को यहां कभी जीत नहीं मिली.