Bihar News: पीएम आवास योजना में उगाही का खेल! वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे मांगते दिखे कर्मी, जांच शुरू

मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. घैलाढ़ पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास वेरिफिकेशन के नाम पर अवैध उगाही का आरोप लगा है. आरोप है कि पीटीआई अजयशंकर झा द्वारा योजना के लाभार्थियों से वेरिफिकेशन के बदले पैसे की मांग की जा रही थी.

इस पूरे मामले का एक वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो दो दिन पुराना है, जो आज सार्वजनिक होने के बाद चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गया है. मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी मिली है और जांच शुरू कर दी गई है.

बीडीओ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है. यदि जांच में कोई भी कर्मी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: रमण कुमार, मधेपुरा, बिहार