Lakhisarai Vidhan Sabha Seat: किसकी होगी लखीसराय सीट, BJP के विजय सिन्हा को कौन देगा टक्कर

Lakhisarai Vidhan Sabha Seat: लखीसराय विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है. 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर BJP उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने INC प्रत्याशी अमरेश कुमार को 73728 वोट हासिल कर करारी शिकस्त दी थी. 

लखीसराय विधानसभा सीट के बारे में जानें.

बिहार विधानसभा चुनाव में लखीसराय सीट काफी अहम है. मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा लखीसराय विधानसभा सीट एक जनरल सीट है, जिस पर साल 2020 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था. 2025 विधानसभा चुनाव में इस सीट सेबीजेपी ने एक बार फिर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है. लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा फिर चुनाव लड़ रहे हैं.

लखीसराय में अब तक हुए 11 विधानसभा चुनाव 

1977 में बना लखीसराय विधानसभा क्षेत्र हलसी, बड़हिया और रामगढ़ चौक प्रखंडों से मिलकर बना है. अब यह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है. अब तक यहां पर 11 चुनाव हुए हैं, जिनमें ज्यादातर चुनावों में लखीसराय सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है. 

  • बीजेपी ने लखीसराय विधानसभा सीट पर पांच बार जीत हासिल की है.
  • जनता पार्टी और जनता दल को दो-दो बार इस सीट पर जीत चुके हैं
  •  कांग्रेस इस सीट पर सिर्फ एक बार साल 1980 में ही जीत सकी थी.
  • आरजेडी ने इस सीट पर साल 2005 में जीत हासिल की थी, जिससे बीजेपी की जीत का सिलसिला टूट गया. 
  • साल 2010 में बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर वापसी की, तब से वह लगातार चुनाव जीत रही है.

लखीसराय सीट पर बीजेपी का दबदबा

बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता विजय कुमार सिन्हा इस सीट से मौजूदा विधायक हैं.  2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराकर जीत हासिल की थी.  2010 से वह लगातार तीन बार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं. इस चुनाव वह एक बार फिर इस सीट से चुनावी मैदान में हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा.

लखीसराय सीट पर मुख्य मुकाबला

लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे

लखीसराय जिले में रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, अपराध मुक्त समाज और बाढ़ नियंत्रण बड़े मुद्दे हैं. यहां खेती बड़ी संख्या में होती है. यहां ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से हो रही है. खेती यहां पर स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है.  लेकिन यहां के किसानों की चिंता एक बड़ा मुद्दा है. मॉनसून में इस इलाके में अक्सर बाढ़ आ जाती है, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती है.  किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है. 

साल 2020 के चुनाव में बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा ने रोजगार, विकास, महिला सुरक्षा, अपराध मुक्त समाज और बाढ़ नियंत्रण के मुद्दे पर वोट मांगे थे.  बात अगर विकास की करें तो पिछले पांच सालों में इस क्षेत्र में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी कई विकास योजनाओं पर काम हुआ है. 

लखीसराय सीट पर मतदाताओं की संख्या

लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में SIR के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 389624 हो गई है.  2020 के चुनाव में यहां 3,68,106 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जो 2024 लोकसभा चुनाव तक बढ़कर 3,95,117 हो गए थे. करीब 15.82% वोटर्स अनुसूचित जाति, करीब 4.2% वोटर्स मुस्लिम समुदाय से हैं. ये सीट यादव बाहुल्य है, लेकिन भूमिहार वोटर्स की भूमिका प्रभावी रहती है. कुर्मी और पासवान हार-जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 

