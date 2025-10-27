बिहार चुनाव: चुनावी नैया की खेवनहार बनीं उम्मीदवारों की पत्नियां...कई जगह पति भी संभाल रहे हैं पत्नी के लिए मोर्चा

बिहार की चुनावी फिज़ा इस बार कुछ अलग है.कई जगहों परपोस्टर पर चेहरे भले उम्मीदवारों के हों, लेकिन प्रचार के मोर्चे पर उनके पति और पत्नियों ने मोर्चा संभाल रखा है. जहां पहले पुरुष नेता मंचों पर जोश से भाषण देते थे, वहीं अब घर-घर की चौखट पर महिलाएं संवाद की भाषा में समर्थन जुटा रही हैं. मोकामा, छपरा, अमरपुर, कटोरिया और वारिसलीगंज जैसे इलाकों में चुनावी नैया की पतवार अपने जीवन साथी के लिए उसके पार्टनर ने संभाल रखी है. राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव से लेकर जेडीयू मंत्री जयंत राज की पत्नी शिल्पी सुरभि, कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी अर्चना सिंह चुनावी मैदान में सक्रिय हैं. वहीं कई दिग्गज बाहुबली अपनी पत्नी के लिए मेहनत कर रही हैं. बाहुबली नेताओं की पत्नियां तक सब अपने अपने उम्मीदवारों के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं कोई गांव-गांव घूमकर महिलाओं से संवाद कर रही है, तो कोई नुक्कड़ सभाओं में भाषण दे रही है.

राजद प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव इस चुनाव में सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन गई हैं. वह सिर्फ अपने पति की साथी नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका निभा रही हैं. चंदा यादव दिनभर घर-घर जाकर महिलाओं से मुलाकात करती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं.

अमरपुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा की पत्नी शिल्पी सुरभि भी पूरे जोश के साथ प्रचार में उतरी हैं. जबकि जयंत राज पुरुष मतदाताओं के बीच सभाएं कर रहे हैं, उनकी पत्नी गांव-गांव जाकर महिलाओं के बीच पहुंच रही हैं. वे दिनभर का भोजन भी ग्रामीण महिलाओं के साथ ही करती हैं.

उसी क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह की पत्नी अर्चना सिंह, जो पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, भी लगातार प्रचार में जुटी हैं. वे महिला समूहों से संवाद कर रही हैं और स्थानीय मुद्दों पर भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं.

सिर्फ पत्नियां ही नहीं, कुछ जगह पति भी पत्नियों के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं. मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उतरीं वीणा देवी के लिए उनके पति सूरजभान सिंह दिन-रात प्रचार में जुटे हैं.

वहीं नवादा के वारिसलीगंज सीट से चुनाव लड़ रहीं अनिता महतो के लिए उनके पति अशोक महतो ने पूरा संगठन खड़ा कर दिया है. अशोक महतो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं.

