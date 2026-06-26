खान सर के कोचिंग में आग पर पूछा तो स्टाफ बोले- 'कोई फायर सेफ्टी नियम नहीं मानता, सबका यही हाल है'

पटना के बहुचर्चित टीचर खान सर का कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज एक बार फिर सुर्खियों में हैं. गुरुवार, 25 जून को उनके कोचिंग सेंचर में आग लगने की खबर आई. बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग की घटना हुई उस समय क्लास चल रही थी. इसके बाद छात्रों में अफरातफरी का माहौल बन गया. ये घटना ऐसे समय हुई जब खान सर के कोचिंग संस्थान के बारे में खबर आई कि वहां फायर सेफ्टी ऑडिट में कमियां पाई गई थीं जिसके बाद संस्थान को नोटिस भेजा गया था.

खुद ही बुझा दी आग

खान सर के कोचिंग संस्थान में आग लगने के बारे में बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी. जिस वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी उस वक्त करीब 500 विद्यार्थी क्लासरूम में मौजूद थे. लेकिन, कोचिंग प्रबंधन और छात्रों की सूझबूझ व तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. हादसे के वक्त मौजूद सभी छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

जानकारी के अनुसार आग लगने की इस घटना के बाद खान ग्लोबल स्टडीज के स्टाफ ने अग्निशमन विभाग को सूचना नहीं दी. कर्मचारियों ने खुद ही चिंगारी को बुझाकर आग पर काबू पा लिया था. हालांकि, बाद में दमकल भी वहां पहुंचा.

पटना स्थित खान सर कोचिंग सेंटर (File)

Photo Credit: IANS

फायर सेफ्टी ऑडिट में पहले ही मिली थीं कमियां

खान ग्लोबल स्टडीज को फायर सेफ्टी नियमों की अवहेलना पर दो नोटिस मिल चुके हैं. पटना के मुसल्लहपुर स्थित ब्रांच की सेफ्टी ऑडिट 7 जून और 22 जून को हुई थी. इन दोनों सेफ्टी ऑडिट के दौरान खामियां मिली थी. इन खामियों को दूर करने के लिए संस्थान को दस दिन का समय मिला था.

हादसे के अगले दिन शुक्रवार को NDTV की टीम ने खान सर के कोचिंग संस्थान जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की. लेकिन इस दौरान कोचिंग स्टाफ ने NDTV का कैमरा बंद कराने की कोशिश की. जब उनसे फायर सेफ्टी नियमों में कमी को लेकर सवाल किया गया तो उनके स्टाफ ने कहा,"सभी कोचिंग आधे-अधूरे नियम ही मानते हैं. सबका यही हाल है."

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