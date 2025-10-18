बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में JMM, छह सीटों पर कैंडिडेट उतार सकती है

झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है. पार्टी विधानसभा की छह सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, जेएमएम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है.

सूत्रों ने बताया कि पार्टी जमुई लोकसभा सीट में आने वाली चकाई विधानसभा सीट पर कैंडिडेट उतार सकती है. चकाई सीट से बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा पार्टी पूर्णिया जिले के धमदाहा सीट पर भी कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है. बांका जिले के कोटरिया विधानसभा सीट पर भी पार्टी कैंडिडेट उतार सकती है. ये इलाका अनुसूचित जनजाति बहुल इलाका है. इसके अलावा पार्टी कटिहार के मनिहारी विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवार उतार सकती है.

पार्टी जमुई शहर सीट से भी कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है. सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा जेएमएम भागलपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में पड़ने वाले पीरपैंती से भी कैंडिडेट उतारेगी. गौरतलब है कि जेएमएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन में अभी उसे हिस्सेदारी नहीं मिली है, जबकि ज्यादातर सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई जैसी पार्टियां कैंडिडेट उतार चुकी है. वीआईपी ने भी कई सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है.

गौरतलब है कि झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सोमेश सोरेन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाबूलाल सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. प्रत्याशियों के नामांकन के बाद घाटशिला में दोनों सियासी धड़ों की ओर से अलग-अलग स्थानों पर जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर 2024 के चुनाव में झामुमो के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद उन्हें हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के तौर पर जगह दी थी. तीन माह पहले उनके आकस्मिक निधन की वजह से यहां उपचुनाव कराया जा रहा है.