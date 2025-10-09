विज्ञापन
विशेष लिंक

जनसुराज ने भोरे से ट्रांसजेंडर प्रीति किन्‍नर को बनाया उम्‍मीदवार, जानें कोरोना के दौरान कैसे आई चर्चा में

प्रीति किन्नर पिछले साल से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं. उनकी सक्रियता देखकर जनसुराज ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया. इस साल वे पार्टी में शामिल हुईं और अब भोरे से उम्मीदवार हैं.

Read Time: 2 mins
Share
जनसुराज ने भोरे से ट्रांसजेंडर प्रीति किन्‍नर को बनाया उम्‍मीदवार, जानें कोरोना के दौरान कैसे आई चर्चा में
  • जन सुराज ने बिहार चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिसमें प्रीति किन्नर भी शामिल हैं.
  • भोरे सीट से जन सुराज ने प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया है. प्रीति किन्नर 2008 से समाजसेवा में सक्रिय हैं.
  • भोरे से सुनील कुमार विधायक हैं, जो राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं. इस सीट पर सिर्फ 13 किन्नर मतदाता हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने भोरे विधानसभा से ट्रांसजेंडर प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया है. 41 वर्षीय प्रीति किन्नर 2008 से समाजसेवा में सक्रिय हैं. कोरोना के दौरान वे तब चर्चा में आईं जब वे लोगों के घरों में खाना पहुंचा रही थीं. उन्होंने सैकड़ों लोगों को अपने रुपयों से राशन भी पहुंचाया. इससे पहले वे हथुआ अनुमंडल में कई गरीब लड़कियों की शादी करवाती थीं. लोगों से बधाई के रूप में मिले पैसे और क्राउड फंडिंग के जरिए उन्होंने यह सारे काम किए हैं.

निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी थी, शिक्षा मंत्री हैं मौजूदा विधायक 

प्रीति किन्नर पिछले साल से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं. उनकी सक्रियता देखकर जनसुराज ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया. इस साल वे पार्टी में शामिल हुईं और अब भोरे से उम्मीदवार हैं.

भोरे से फिलहाल सुनील कुमार विधायक हैं, जो राज्य में शिक्षा मंत्री भी हैं. इस सीट पर सिर्फ 13 किन्नर मतदाता हैं. पूरे जिले में सिर्फ 67 किन्नर मतदाता हैं. 

पिछले चुनाव में लोजपा ने उतारा था किन्नर उम्मीदवार 

पिछले विधानसभा चुनाव में इसी जिले की हथुआ सीट से लोक जनशक्ति पार्टी ने रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया था. उस वक्‍त मुन्ना किन्नर को 9894 वोट मिले थे. मुन्ना किन्नर जिला परिषद सदस्य रहे हैं. 

मुन्ना किन्नर के राजनीति में आने के बाद स्थानीय स्तर पर ट्रांसजेंडर लोगों में राजनीति के प्रति रुचि बढ़ी है. अब प्रीति किन्नर उम्मीदवार बनी हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Transgender Preeti Kinnar, Transgender Candidate
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com