बिहार में नहीं घुसे पाकिस्तानी आतंकी, ADG बोले- दुबई से नेपाल पहुंचे फिर मलेशिया भागे

दो दिन पहले आई खबर ने बिहार वासियों को चिंता में डाल दिया था कि नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुस आए हैं. इस सूचना के बाद पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया था और खासकर सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. यहां तक कि एटीएस (Anti Terrorist Squad) को भी एक्टिव मोड में रखा गया था.

लेकिन जांच के बाद अब बिहार वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई गहन पड़ताल में यह साफ हो गया है कि जिन तीन पाकिस्तानी नागरिकों की चर्चा हो रही थी, उन्होंने बिहार में एंट्री नहीं की है.

दुबई से काठमांडू, फिर मलेशिया रवाना

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने जानकारी दी कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि तीनों पाकिस्तानी नागरिक दुबई से नेपाल के काठमांडू पहुंचे थे और वहां से सीधे मलेशिया चले गए. इस दौरान उनकी बिहार में एंट्री की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक यह पुष्ट जानकारी नहीं है कि ये तीनों व्यक्ति जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं या नहीं. हालांकि, इन तीनों के पासपोर्ट विवरण सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद हैं और इस पर आगे जांच जारी है.

एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बरकरार

बिहार में इनकी मौजूदगी की आशंका खत्म हो गई है, फिर भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखा गया है. सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस-प्रशासन चौकस बना हुआ है.