मर जाऊंगा लेकिन RJD में वापस नहीं जाऊंगा... बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव में नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' बनाकर ताल ठोंक रहे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद में कभी वापस नहीं जाने की बात कही है. शुक्रवार को महुआ में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम मरना कबूल करेंगे लेकिन वापस उस पार्टी में नहीं जाएंगे." तेज प्रताप ने साफ कहा कि मेरे लिए मेरा स्वाभिमान बड़ी चीज है. मुझे बड़ा से बड़ा पद भी मिले तो भी मैं वापस उस पार्टी में नहीं जाऊंगा.

RJD से 6 साल के लिए निष्कासित हैं तेज प्रताप

मालूम हो कि तेज प्रताप यादव को राजद सुप्रीमो ने कुछ महीनों पहले अपनी पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित किया था. तेज प्रताप पर यह कार्रवाई तब हुई थी जब उनकी कुछ तस्वीरें एक लड़की के साथ साथ सोशल मीडिया पर सामने आई थी.

तेजस्वी के सीएम फेस पर कहा- जनता मुख्यमंत्री चुनती है

तेजस्वी को महागठबंधन की ओर सीएम फेस घोषित किए जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं क्या करूं… नेता नहीं जनता मुख्यमंत्री चुनती है. जनता के पास ही अधिकार है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम वहां पर थे तब तक हमने उनको आशीर्वाद दिया.

VIDEO | Bihar Polls 2025: Janshakti Janata Dal chief and candidate from Mahua Assembly constituency, Tej Pratap Yadav says, "I have had the love of the people of Mahua from the very beginning. Even before 2015, when I came here for a cricket match, I felt that I should contest… pic.twitter.com/b8mm2gEnDX — Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2025

'छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद ही देंगे, सुदर्शन चक्र नहीं चला सकते'



तेजस्वी पर तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अब छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं…सुदर्शन चक्र तो चला नहीं सकते. इसके आगे तेज प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना, न बनना सब जनता के हाथ में है..जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है..जनता चाह रही है तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे.



तेज प्रताप वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस बार में उन्होंने कहा कि मुझे महुआ में कोई चुनौती नहीं है. मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता…हमारा एजेंडा सिर्फ बिहार के लिए काम करना है.



पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप यादव ने कहा,”बिहार की जनता जनार्दन का क्या मूड है ये तो समय बताएगा..14 तारीख को तय होगा कौन कहां जाएगा..”

