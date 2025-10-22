बिहार चुनाव में गोविंदगंज विधानसभा सीट BJP से लोजपा के खाते में गई, क्या कांग्रेस पलट पाएगी बाजी

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है. गोविंदगंज विधानसभा सीट चिराग पासवान के खाते में इस बार चली गई है. लोजपा (रामविलास) ने राजू तिवारी को गोविंदगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है. जबकि महागठबंधन में कांग्रेस ने शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय को प्रत्याशी बनाया है. कभी गोविंदगंज सीट कांग्रेस का अभेद्य किला मानी जाती थी, लेकिन 1990 के बाद बदलतेसमीकरणों ने इसे भाजपा की झोली में डाल दिया.

गोविंदगंज सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही

कांग्रेस साल 1952 से 1967 तक लगातार यहां विजय पताका फहराती रही. लेकिन1980 चुनाव के बाद से कांग्रेस दोबारा अपना परचम नहीं लहरा सकी. साल 2008 में परिसीमन के बाद गोविंदगंज विधानसभा में दक्षिणी बरियारिया, पहाड़पुर और अरेराज इलाकों को भी शामिल कर लिया गया, जिससे जातीय समीकरण बदल गए.

बीजेपी को गोविंदगंज विधानसभा चुनाव 2020 में मिली थी बड़ी जीत

भाजपा उम्मीदवार सुनील मणि तिवारी ने 2020 के चुनाव में आक्रामक प्रचार अभियान के दम पर कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को हराया था. तिवारी को 65544 वोट मिले और ब्रजेश कुमार 37620 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. इस जीत के साथ भाजपा का यहां मजबूत वोट बैंक तैयार हो गया था.

लोजपा ने 2015 का विधानसभा चुनाव जीता

लोजपा के लिए 2015 का विधानसभा चुनाव खास रहा. लोजपा उम्मीदवार राजू तिवारी ने कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को बड़े अंतर से हराया. उन्हें 74685 वोट हासिल हुए थे. इस जीत ने लोजपा को इस इलाके में मजबूत पहचान दी. यह संदेश दिया कि क्षेत्रीय दल भी यहां निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं. जदयू की मीना द्विवेदी ने 2010 के गोविंदगंज विधानसभा चुनाव में 33,859 वोटों के साथ लोजपा के राजू तिवारी को हराकर जीत दर्ज की थी. जदयू ने विकास, जातिगत समीकरणों के आधार पर यहां अपना परचम लहराया.

गोविंदगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला कड़ा

बिहार में बनते बिगड़ते गठबंधन और दलों के बीच सीटों की अदला बदली से गोविंदगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला कड़ा होने वाला है. गोविंदगंज इलेक्शन में वोटर नए राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वोट करते रहे हैं. जनता का फैसला बड़े दलों की रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहा है.

पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का हिस्सा

गोविन्दगंज विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राधा मोहन सिंह ने विकासशील इंसान पार्टी के डॉ. राजेश कुमार को 88287 वोटों के विशाल अंतर से हराया था.