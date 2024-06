बारिश में रील बना रही थी लड़की, तभी आसमान से गिरी बिजली, VIDEO वायरल

बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. घर के छत पर बारिश में एक लड़की रील बना रही थी. तभी आसमान से बिजली गिरी और यह खौफनाक नजारा कैमरे में कैद हो गई. हालांकि, लड़की को कुछ नहीं हुआ. लेकिन रील के बीच में बिजली गिरने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह घटना बिहार के सीतामढ़ी जिले की सिरसिया गांव की है. यहां छत पर बारिश में एक लड़की नहा रही थी और उसकी एक दोस्त रील बना रही थी. इसी दौरान अचानक तेज अवाज के साथ बिजली गिरी. हालांकि, लड़की सुरक्षित है. बिजली गिरने की तेज अवाज से पूरा वातावरण थर्रा गया और डर का माहौल कामय हो गया.

A girl who was making a reel during the rain in #Sitamarhi, #Bihar had a narrow escape.

It so happened that while making the #reel during the rain, #lightning struck at some distance away. The video of this incident is also going viral on #socialmedia.#Viralvideo #Bihar #Rain pic.twitter.com/ch28OSV9Bs