पार्सल देने दरवाजे पर खड़ा था डिलीवरी मैन, तभी आसमान से गिरी बिजली, Video में देखें खौफनाक मंजर

सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कुदरत का कहर कितना खतरनाक हो सकता है. दरअसल, जब एक डिलीवरी मैन घर के बाहर पार्सल लेकर खड़ा अंदर से इसके मालिक के आने का इंतजार कर रहा था, तो तभी आसमान में ऐसी बिजली कड़की की कि उसकी आत्मा कांप गई. यह हादसा अमेरिका के न्यूजर्सी के वायने का है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज करा रहे हैं.



आखिर क्या हुआ था? ( Delivery Man Nearly Hit By Lightning)

इस वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक डिलीवरी मैन दरवाजे के पास सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और उसके हाथ में फूड पार्सल है. डिलीवरी मैन का नाम जोवन्नी बेहुन है, यह दरवाजे की घंटी बजाता है और अंदर से पार्सल के मालिक का आने का इंतजार करता है. घंटी बजाने के चंद सेकंड बाद आसमान में बिजली कड़कती है, जो उसके बेहद नजदीक आकर गिरती. यह समझिए कि आसमान से आई यह आफत शख्स को छूकर नहीं बल्कि बहुत करीब से देखकर चली गई. अगर बिजली का प्रकोप थोड़ा और ज्यादा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि इस दौरान डिलीवरी मैन की चीख निकल गई थी.

देखें Video:



Home security video caught the moment lightning struck just feet away from a delivery driver in Wayne, New Jersey. pic.twitter.com/vbjNdMIroo