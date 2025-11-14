विज्ञापन
Gaya Election Result Live: वोटों की गिनती शुरू, नौंवी बार बाजी मारने के लिए मैदान में BJP के प्रेम कुमार

Gaya Election Result Live Updates: गया टाउन विधानसभा सीट गयाजी जिले में आती है. गया टाउन सीट से 8 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार नहला लगाने चुनाव मैदान में हैं. बीजेपी के टिकट पर चुनावी जीत के साथ उनका नया रिकॉर्ड बन जाएगा.

  • गया टाउन विधानसभा सीट पर 59.5 फीसदी मतदान हुआ, जो गया जिले की दस सीटों में सबसे कम है
  • डॉ. प्रेम कुमार नहला आठ बार गया टाउन से विधायक चुने गए हैं और बीजेपी के प्रमुख नेता हैं
  • प्रेम कुमार 2015 में नेता विपक्ष रहे थे और इसबार रिकॉर्ड 9वीं बार विधायक बनने के लिए मैदान में हैं
Gaya Town Election Result Live: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुई वोटों की गिनती शुरू हो गई है. अगर बात गया टाउन विधानसभा सीट की करें यहां मामला रिकॉर्ड बनाने का है. गयाजी जिले की 10 विधानसभा सीटों में सबसे कम मतदान गया टाउन में 59.5 फीसदी वोट पड़ा था. गया टाउन सीट से 8 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार नहला लगाने चुनाव मैदान में हैं. बीजेपी के टिकट पर चुनावी जीत के साथ उनका नया रिकॉर्ड बन जाएगा. वहीं कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव उनके मुकाबले में हैं.

प्रेम कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से 8 बार जीते हैं. उन्होंने 1999 में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी. अक्टूबर 2015 में विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में प्रेम कुमार नेता विपक्ष रहे. बीजेपी का ईबीसी चेहरा बने प्रेम कुमार 1990 में पहली बार बिहार विधान सभा पहुंचे थे. तब से वो कभी नहीं हारे. मिलनसार प्रेम कुमार नीतीश सरकार में वो कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं.

इमामगंज से दीपा मांझी एनडीए में जीतन राम मांझी की हम के टिकट पर चुनाव में हैं. दीपा मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं. दीपा मांझी उपचुनाव में जीत हासिल कर पहली बार विधायक बनी थीं.

बेलागंज से मनोरमा देवी जदयू के टिकट पर चुनाव मैदा में थीं. मनोरमा देवी बिहार चुनाव में सबसे अमीर महिला उम्मीदवार रहीं.उनकी कुल संपत्ति 75 करोड़ से अधिक रही हैं. बेलागंज एमएलसी रही हैं.

