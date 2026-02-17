बिहार मैट्रिक परीक्षा... जहां मोबाइल ले जाना मना, वहां केंद्र के अंदर से हुआ 'Facebook Live'

बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई. इसी बीच सीवान जिले से परीक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. दरौंदा प्रखंड स्थित गोरखनाथ आईटीआई कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र के अंदर से फेसबुक लाइव किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा परीक्षा केंद्र के भीतर से ही लाइव प्रसारण किया गया, जबकि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है.

वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं. संबंधित केंद्र केंद्र पर महाराजगंज एसडीओ द्वारा के छात्रों और जिम्मेदार कर्मियों से पूछताछ की जा रही हैं. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और सभी केंद्राधीक्षकों को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

इस घटना ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है.

अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट