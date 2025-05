राबड़ी देवी ने कल तेज प्रताप के आंसू पोंछे होंगे... पत्नी ऐश्वर्या ने लालू परिवार के खिलाफ खोला मोर्चा

राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शनिवार को सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्‍ट ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है. अनुष्‍का यादव नामक युवती के साथ उनके रिलेशनशिप की पोस्‍ट सामने आने के बाद पिता लालू यादव ने उन्‍हें परिवार से और पार्टी से निकाल दिया. वहीं अब उनकी पत्‍नी ऐश्‍वर्या राय ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ऐश्‍वर्या ने इस पूरे एपिसोड को एक ड्रामा करार दिया है. इसके साथ ही उन्होंने राबड़ी देवी को भी कठघरे में खड़ा किया.

ऐश्‍वर्या ने सोमवार को इस पूरे मामले पर मीडिया में अपनी चुप्‍पी तोड़ी. उन्होंने कहा, 'ये लोग सारी चीजें मेरे ऊपर डाल देते है. एक लड़की की इज्‍जत उछालना बहुत आसान है.' ऐश्‍वर्या ने इस पूरे मामले को ड्रामा करार दिया और कहा, 'यह सब लोग मिले हुए हैं और बेटे को पार्टी से निकालना बस एक ड्रामा है.' साथ ही उन्‍होंने सवाल किया कि अब इनका सामाजिक न्याय कहां गया?

VIDEO | Patna: A day after former Bihar Minister and RJD leader Tej Pratap Yadav posted a picture on social media referring to a woman as his girlfriend, his estranged wife, Aishwarya Rai, responded with sharp remarks. Here's what she said:

"The situation is visible to everyone.… pic.twitter.com/TierMNv72W