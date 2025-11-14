Election Results 2025: बिहार के किस सीट पर कौन जीत रहा है, यहां जानिए हर सीट का हाल

- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना राज्य की 243 सीटों पर जारी है और परिणाम धीरे-धीरे स्पष्ट हो रहे हैं
- एनडीए और महागठबंधन के बीच इस चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और कई सीटों पर नतीजे चौंकाने वाले हैं
- विधानसभा क्षेत्रों जैसे पटना, पूर्णिया, दरभंगा और गया से ताजा रुझान और नतीजे लगातार अपडेट हो रहे हैं
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे बड़ा दिन आ गया है. राज्य की 243 सीटों पर मतगणना जारी है और हर पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं. जनता के फैसले का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? किस दल को मिलेगा बहुमत और किसे झेलनी पड़ेगी हार की कसक? इन सवालों के जवाब अब सामने आने लगे हैं. एनडीटीवी आपको दे रहा है हर सीट का लाइव अपडेट, ताकि आप एक भी अहम खबर मिस न करें. चाहे पटना हो या पूर्णिया, दरभंगा हो या गया हर विधानसभा क्षेत्र से ताज़ा रुझान और नतीजे यहां मिलेंगे. इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है. शुरुआती रुझानों में कई सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं. बड़े नेताओं की किस्मत भी इसी गणना पर टिकी है.
यहां देखिए सभी सीटों का रिजल्ट LIVE
