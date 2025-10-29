बिहार चुनाव: ढाका सीट पर बीजेपी और आरजेडी में टक्कर या दूसरे दल बिगाड़ेंगे सियासी खेल

ढाका विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है. जिला पूर्वी चंपारण जिले में है. ये शिवहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है. 1952 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के मोहम्मद एम. विजयी रहे थे. 2015 में यहां से आरजेडी के फैजल रहमान ने चुनाव जीता था. वर्ष 2020 में भाजपा के पवन कुमार जायसवाल ने जीत हासिल की थी.

पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट बिहार की सुर्खियों वाली विधानसभा सीट है. इस सीट पर बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. उन्हें कुल 99792 वोट मिले थे. इस सीट पर राजद प्रत्याशी फैजल रहमान को 89678 वोट मिले थे.

आरएलएसपी के राम पुकार सिन्हा चुनाव में तीसरी पायदान पर थे.मोतिहारी जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता था. साल 2010 में परिसीमन के बाद पताही प्रखंड चिरैया विधानसभा क्षेत्र में चला गया. चिरैया विधानसभा का घोड़ासहन प्रखंड ढाका विधानसभा से जुड़ा. इस सीट पर 2015 में राजद के फैसल रहमान जीते थे. साल 2010 में निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल इस सीट से जीते थे.

