पटना नीट छात्रा की मौत मामले में बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा-अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे

बिहार के पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में प्रदेश की एनडीए सरकार विपक्ष के निशाने पर है. राजद-कांग्रेस लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मंगलवार को पीड़ित के परिजनों से मिलने के लिए जहानाबाद स्थित उनके गांव पहुंचे. जहां डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि न्याय मिलेगा.

पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सुशासन के राज में जिन्होंने भी ऐसा काम किया है, उन्हें पक्की सजा मिलेगी. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए हर पहलू की गहन और निष्पक्ष जांच की जा रही है.

डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि जहानाबाद में पतियावां गांव की बेटी की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई दुखद मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवार से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया एवं सरकार की ओर से पूर्ण न्याय का भरोसा दिलाया. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस घटना में किसी भी दोषी को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. चाहे इस दुखद प्रकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कितने भी रसूखदार क्यों न हों, पुष्टि होने पर उसके विरुद्ध सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी.

विजय सिन्हा ने इस मामले में बताया कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा गृह मंत्री (बिहार) से भी बात की है. डिप्टी सीएम ने आगे लिखा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि पुलिस प्रशासन पूरे प्रकरण की पूरी गंभीरता और सजगता के साथ निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है. जांच प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही है. पीड़ित परिवार का दुःख निश्चय ही असहनीय है. हम परिजनों तथा समाज के सभी लोगों से अपील करते हैं कि धैर्य रखें और जांच प्रक्रिया में सहयोग करें. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के समक्ष रखा जाएगा. प्रशासनिक जांच निष्पक्षता से सुनिश्चित हो, सरकार पूरी तरह से उनके साथ है.

विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार है. न्याय हर हाल में मिलेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.