Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार सुपौल से अनुपम को टिकट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में फिर से उम्मीदवार बदल दिया.

कांग्रेस को सुपौल से ऐन मौके पर क्यों बदलना पड़ा उम्मीदवार, जानें राहुल गांधी से जुड़ा विवाद
  • कांग्रेस ने सुपौल सीट से अपना उम्मीदवार बदलकर अनुपम की जगह मिन्नत रहमानी को टिकट दिया है.
  • मिन्नत रहमानी ने पिछली बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था और इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें मौका दिया है.
  • अनुपम के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने पर पार्टी ने उनका टिकट वापस ले लिया.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सुपौल से अपना उम्मीदवार बदल दिया है. अनुपम की जगह मिन्नत रहमानी पार्टी के उम्मीदवार होंगे. मिन्नत रहमानी ने पिछली बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था. पार्टी ने इस बार मिन्नत की जगह अनुपम को टिकट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में फिर से मिन्नत को उम्मीदवार बना दिया.

सुपौल में कांग्रेस ने क्यों बदला उम्मीदवार

कांग्रेस ने दिवाली के मौके पर 61वीं सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया. सुपौल से पार्टी ने मिन्नत रहमानी को टिकट दिया है. पहले इस सीट पर कांग्रेस ने युवा नेता अनुपम को टिकट दिया था. लेकिन अनुपम के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा था. इसके बाद पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया.

राहुल गांधी पर अनुपम का पुराना पोस्ट हुआ था वायरल

अनुपम अपने एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते नजर आ रहे थे. हालांकि वायरल होने के बाद उनके इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था. ये पोस्ट जून 2023 का बताया जा रहा है. उन्होंने इसमें राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी. अनुपम के इस सोशल मीडियो पोस्ट के फिर से वायरल होते ही पार्टी ने सुपौल से उम्मीदवार ही बदल दिया.

