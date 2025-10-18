विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, 5 उम्मीदवारों की घोषणा

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने अभी तक 53 उम्मीदवारों की घोषणा की है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, 5 उम्मीदवारों की घोषणा
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की घोषणा कर दी है.
पटना:

Congress Candidates List for Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने शनिवार रात उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवोरों के नाम की घोषणा की गई है. इसस पहले पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों को उतारा था. ऐसे में कांग्रेस अभी तक बिहार चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. मालूम हो कि कांग्रेस बिहार में राजद, लेफ्ट और वीआईपी वाले महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है. इस सियासी गठजोड़ में सीट बंटवारों पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है. लेकिन सभी घटक दल अपने-अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं.

कांग्रेस कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट

  1. नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे

  2. किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुडा

  3. पूर्णिया से जितेंद्र यादव

  4. गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव

  5. कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम

कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है. इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था. ऐसे में अभी तक कांग्रेस ने 7 मुस्लिमों को टिकट दिया है.

खबर अपडेट की जा रही है.

यह भी पढे़ं - बिहार चुनाव: कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, 48 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा, देखें- कौन कहां से मैदान में

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections 2025, Congress Candidates, Congress Candidates List, Congress Candidates List For Bihar, Mahagathbandhan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com