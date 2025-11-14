विज्ञापन
बिहार और आगे बढ़ेगा... NDA की बंपर जीत पर नीतीश कुमार ने जनता से कहा धन्यवाद

सीएम नीतीश ने NDA गठबंधन के सभी साथियों का आभार जताते हुए कहा कि आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा और बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा.

बिहार में जीत पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA बंपर जीत की तरफ आगे बढ़ रही है. रुझानों में NDA 200 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है जबकि महागठबंधन बहुत पीछे है. NDA की इस बंपर जीत से गठबंधन का जोश हाई है. चुनावों के इतने शानदार परिणामों के बीच नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने भारी बहुमत देने के लिए बिहार को लोगों को धन्यवाद दिया है. 

सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा?

सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने भारी बहुमत देकर NDA सरकार के प्रति विश्वास जताया है. इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को उनका नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद. उन्होंने पीएम मोदी से उनको मिले सहयोग के लिए भी दिल से आभार जताया. नीतीश ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है. इस भारी जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथियों, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद और आभार.सीएम नीतीश ने कहा कि  आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा और बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा.

मांझी ने कहा- सुशासन की जीत

जीतन राम मांझी,उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने भी जनता को धन्यवाद दिया है.  जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिलती दिख रही प्रचंड जीत को सुशासन की जीत बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि बिहार की जनता मालिक का हृदय से आभार. डपोरशंखी वादों, नफरत भरी सोच और जंगलराज की आहट को बिहार की जनता ने ठेंगा दिखा दिया है.

कुशवाहा की कार्यकर्ताओं से खास अपील

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी साथियों को निर्देशित किया जाता है कि जीत की खुशी मनाते समय इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो. उग्रता से पूर्ण परहेज करें. शांति व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पहुंचे.

चिराग पासवान ने बिहार की जनता से कहा धन्यवाद

वहीं चिराग पासवान ने एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा कि बिहार की जनता ने जिस तरह से एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है और अगले पांच साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का फैसला किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं.
 


 

Bihar Chunav Result 2025, Bihar Election Result, CM Nitish Kumar, Bihar Nda Victory, Bihar Mahagathbandan
