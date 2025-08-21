पटना में चढ़ने लगा सियासी पारा, सीएम नीतीश कुमार आज अल्पसंख्यकों से करेंगे संवाद

बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी भले कुछ महीनों का समय हो लेकिन हर बीतते दिन के साथ राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है. सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने तरह से जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में जुट गए हैं. इसी क्रम में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सीधा संवाद करने जा रहे हैं. ये संवाद इसलिए भी खास है क्योंकि वक्फ बिल के समर्थन के बाद अल्पसंख्यकों खासे नाराज थे.

बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम का आयोजन मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के दौरान रखा गया है. इस खास मौके पर सीएम नीतीश कुमार बिहार भर से आए अल्पसंख्यकों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनने के साथ-साथ सरकार के काम से उन्हें रूबरू भी करवाएंगे. बताया जा रहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हो जाएगी.