पापा हमेशा कहते थे... जन्मदिन पर भावुक हुए चिराग पासवान, पीएम मोदी संग तस्वीर शेयर करके क्या कहा?

- केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान 31 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं
- प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए शुभकामनाएं दी हैं
- चिराग पासवान ने अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की याद में सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया है
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान आज 31 अक्टूबर अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने चिराग पासवान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वह अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी के आदर्शों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.
पिता को याद कर X पर भावुक पोस्ट
अपने जन्मदिन के मौके पर, चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए एक भावुक संदेश लिखा.
पापा हमेशा कहते थे कि एक पिता के लिए खुशी की सबसे बड़ी अनुभूति वो है जिसमें वो अपनी संतान को खुद से कहीं आगे बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करते देखता है।— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 31, 2025
मुझे नहीं पता कि मैं पापा की तरह कभी बन पाऊंगा या नहीं लेकिन आज उनके आशीर्वाद और उनसे मिली सीख के सहारे हर दिन उनके बताये रास्ते पर… pic.twitter.com/kvnAzItvPV
उन्होंने लिखा, "पापा हमेशा कहते थे कि एक पिता के लिए खुशी की सबसे बड़ी अनुभूति वो है जिसमें वो अपनी संतान को खुद से कहीं आगे बड़ी उपलब्धियां हासिल करते देखता है."
उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं पापा की तरह कभी बन पाऊंगा या नहीं लेकिन आज उनके आशीर्वाद और उनसे मिली सीख के सहारे हर दिन उनके बताये रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं. मैं आज महसूस कर रहा हूं कि शायद पापा जहां भी होंगे प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी इस तस्वीर को देखकर खुश ज़रूर होंगे."
उन्होंने आगे जोड़ा, "पापा की प्रेरणा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अबतक एक छोटी सी यात्रा तय कर पाया हूं. लेकिन जानता हूं कि पापा के आदर्शों और सपनों को साकार करने की एक बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है. आज जन्मदिन पर पापा की अनुपस्थिति बहुत महसूस हो रही है, लेकिन ये विश्वास अटूट है कि उनका आशीर्वाद एक तारे की तरह हर क्षण मुझे राह दिखा रहा है."
पीएम मोदी ने की चिराग की तारीफ
प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को बधाई देते हुए उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान की सराहना की. पीएम मोदी ने कहा कि चिराग पासवान दिवंगत रामविलास पासवान के आदर्शों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं.
NDA का हिस्सा हैं चिराग पासवान
चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले चिराग पासवान ने हाल ही में अपने कोटे की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं.
