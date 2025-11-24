विज्ञापन
विशेष लिंक

हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योगपतियों को दिया यह आश्वासन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने कई फैक्ट्रियों का दौरा कर उत्पादन की बारीकियां जानी. उन्होंने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी.

Read Time: 3 mins
Share
हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योगपतियों को दिया यह आश्वासन
वैशाली:

शपथ लेने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं. सोमवार को उन्होंने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया. वहां उन्होंने सैनिकों के लिए जूते बनाने वाली यूनिट समेत कई कारखानों का दौरा किया. हाजीपुर की कंपनी में बने जूते ही रूसी सैनिकों को भेजे जाते हैं. इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने क्या क्या देखा

सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं. मुख्यमंत्री ने सोमवार को हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने न्यू जील फैशनवियर इकाई, जूता निर्माण इकाई और ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री का निरीक्षण किया.इस दौरान उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया,संसाधनों, बाजार मांग और कार्यशैली की विस्तृत जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने वहां प्रबंधन से उपलब्ध सुविधाओं पर भी चर्चा की.मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उद्योगों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.उनके साथ राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

नीतीश कुमार ने हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र पहुंचकर सबसे पहले जैकेट फैक्ट्री का अवलोकन किया. इसके बाद वो सैनिकों के लिए जूता बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे. वहां उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से भी बात की. सबसे खास बात यह है कि कंपिटेन्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रसियन सैनिकों के लिए जूता एक्सपोर्ट करती है. इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री पहुंचे. वहां उन्होंने मजदूरों से बात की तो पता चला यहां काम करने वाले अधिकतर श्रमिक स्थानीय हैं. इससे सीएम नीतीश कुमार काफी खुश नजर आए.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है नीतीश कुमार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा कि अब बिहार में ही लोगों को रोजगार मिलेगा. इसकी पहल सरकार ने शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्रथमिकता है कि रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े. 

दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा बन गया था. एनडीए इस बार रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ पलायन रोकने पर काम करने का वादा किया है. 

ये भी पढ़ें: हिडमा का पोस्टर.. पुलिसवालों पर चिली स्प्रे, 22 गिरफ्तार, दिल्ली में प्रदूषण पर प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nitish Kumar, Bihar, Bihar Industry
Get App for Better Experience
Install Now