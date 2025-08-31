एक रूट, दो बड़े इवेंट... राहुल गांधी की यात्रा के समय BJP का हस्ताक्षर अभियान, फिर आमने-सामने होंगे कार्यकर्ता!

Patan BJP vs INC Workers: 1 सितंबर को पटना में भाजपा-कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर आमने-सामने हो सकते हैं. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) का समापन होना है. वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपशब्दों के प्रयोग के विरोध में हस्ताक्षर अभियान (BJP Signature Campaign) चलाएगी. राहुल गांधी की पदयात्रा गांधी मैदान से शुरू होकर अंबेडकर पार्क तक जाएगी. इसी रूट में पड़ने वाले मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. ऐसे में एक बार फिर दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने हो सकते हैं. इससे पहले भी दोनों दलों के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के सामने भिड़ चुके हैं.

राहुल की पदयात्रा 10.50 बजे गांधी मैदान से निकलेगी

राहुल गांधी की पदयात्रा 10 बजकर 50 मिनट पर गांधी मैदान में माल्यार्पण के बाद निकलेगी. वहीं भाजपा का हस्ताक्षर अभियान मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में 11 बजे शुरू होगा. दोनों स्थान के बीच की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेता शामिल होंगे. वहीं भारतीय जनता पार्टी के हस्ताक्षर अभियान में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ-साथ कई सांसद, मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे. पुलिस प्रशासन के लिए दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रखना बड़ी चुनौती होने वाली है.

कांग्रेस प्रवक्ता बोले- भाजपा की यात्रा में बाधा डालने की कोशिश

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जब तूफान चलता है तो उसे रोकने की सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं. भाजपा यात्रा में बाधा डालने की कोई भी कोशिश करे, यह सैलाब रुकने वाला नहीं है. आज रात में ही लाख से अधिक लोग गांधी मैदान में है. कल पटना की सड़कों पर सैलाब आएगा. भाजपा ने कागज कलम की बेइमानी की है, गलत तरीके से नाम काटे हैं. वे सिर्फ झूठ कह रहे हैं. हमारे किसी कार्यकर्ता ने गाली नहीं दी है.

भाजपा प्रवक्ता बोले- लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक

वहीं भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्हें यात्रा का, हमें हस्ताक्षर अभियान का. राहुल गांधी किस यात्रा को कहीं भी समर्थन नहीं मिला है पटना में भी नहीं मिलेगा. पहले यह लोग गांधी मैदान में रैली करना चाहते थे लेकिन जब इन्हें लगा कि यह भीड़ और समर्थन नहीं जुटा पाएंगे तो इन्होंने पदयात्रा प्लान की है.



वह भी पूरी तरह से विफल रहेगी. इनका संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है. यह प्रधानमंत्री को उस समाज के लोगों से गाली दिलवाते हैं जो केंद्र की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ लेता है. बिहार की जनता इन लोगों का साथ कभी नहीं देगी.

