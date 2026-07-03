बेटी की इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल करने से नाराज मामा ने भांजे को दी मौत, शव को पेट्रोल से जलाया

बिहार के वैशाली जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. घटना जिले के राघोपुर की है. यहां एक मामा ने अपने भांजे की बेहरमी से हत्या कर शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.इतना ही नहीं, मृतक का एक हाथ काटकर घटनास्थल से 100 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया. वैशाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटों के भीतर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है.

48 घंटों के अंदर मामले का किया खुलासा

मामले का खुलासा करते हुए वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि 30 जून को राघोपुर थाना क्षेत्र के पास एक युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ था, जिसका बाया हाथ कटा हुआ था. शव की शिनाख्त करना सबसे बड़ी चुनौती थी. ऐसे में वारदात के पीछे छुपे आरोपी और कारण का पता लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन वैशाली एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन कर 48 घंटों के अंदर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मामाओं को गिरफ्तार कर लिया.

टैटू से हुई मृतक की पहचान

एसपी ने आगे बताया कि कल 2 जून शाम को एक अज्ञात कॉल आई, जिसके जरिए मृतक युवक की शरीर पर बने टैटू के आधार पर उसकी पहचान की गई. जो समस्तीपुर के नीतीश कुमार के रूप में हुई. इसके बाद उसके घर में घटना की सूचना दी. साथ ही पिता के पहुंचने के बाद मामले की एफआई आर दर्ज करते हुए 6 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है.

हत्या के मामले मामा की हुई गिरफ्तारी

इसके बाद एसपी ने मामले पर विशेष टीम का गठन किया, जिसने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की. साथ ही 2 जून को पटना के चौक थाना इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की पहचान लाल बाबू राय के रूप में हुई है. जो मृतक का मामा लगता था और नीतिश उनके घर में रहकर पढ़ाई करता था.

भांजी से प्रेम संबंध से गुस्से में था मामा

पुलिस ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि मामा लाल बाबू राय के यहां रहने के दौरान नीतिश का उनकी बेटी से प्रेम संबंध बन गया थे. वह उससे लगातार बातचीत करता था. उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में रखी हुई थी. जिसे वह सोशल मीडिया पर प्रकाशित करता था.

किडनैपिंग के बाद मर्डर और फिर बायां हाथ काटा

इसकी भनक लड़की के दूसरे मामा मनोज राय और नीतीश के मामा लाल बाबू राय को लगी, तो दोनों ने मिलकर नीतीश को रास्ते से हटाने की साजिश रची. साजिश के तहत 26-27 जून की शाम को नीतीश का अपहरण किया गया और 29 जून की रात उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. साक्ष्य छिपाने के लिए उसका बायां हाथ काटकर 100 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया और शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया.

आरोपी मामा गिरफ्तार

इन सबूतों को आधार बनाकर जब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उन्होंने पूछताछ में बताया कि नीतिश चेन्नई में दो साल से काम करता था. उसका प्रेम संबंध पहले से किसी के साथ चल रहा था. लेकिन दूसरी तरफ वह लड़कियों की आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो को इस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाकर वायरल करता था जिसके कारण उन्होंने उनकी भांजी के साथ भी ऐसा किया जिसका बदला लेने के लिए दोनों ने उसे खौफनाक मौत दी. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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