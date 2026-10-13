बिहार के वैशाली में नाव पलटने से बड़ा हादसा, अब तक 5 मौतों की खबर; बढ़ सकता है आंकड़ा

बिहार के राघोपुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि नाव पर 15 से 20 लोग सवार थे और सभी किसी भोज कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. हादसा रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 5 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. मृतकों में अधिकांश बच्चे बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंची सूचना में 5 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है.

हादसे के बाद अधिकारियों की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है. वहीं NDRF की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटने के लिए भेजी गई है. स्थानीय ग्रामीण भी नदी में लापता लोगों की तलाश में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं. फिलहाल बचाव अभियान जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

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