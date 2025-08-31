विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया 'चिट मिनिस्टर', कहा- CM के पास अपना कोई विजन नहीं

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार को चिट मिनिस्टर कहा. नीतीश सरकार पर नकलची का आरोप लगाते रहे तेजस्वी ने फिर कहा कि सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया 'चिट मिनिस्टर', कहा- CM के पास अपना कोई विजन नहीं
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार.
  • बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने CM नीतीश कुमार को चिट मिनिस्टर कहा है, उनका कोई विजन नहीं है.
  • तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनावी घोषणा कर नीतीश सरकार की चाल बताया है.
  • मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' में भाषा की सारी सीमाएं टूट गईं. प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई. अब, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को लेकर नीतीश सरकार पर विवादित टिप्पणी कर दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान देते हुए उन्हें 'चिट मिनिस्टर' बता डाला. राजद नेता ने कहा कि नीतीश सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है. बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को समझ चुकी है और अब परिवर्तन लाएगी.

सीएम के पास अपना कोई विजन नहींः तेजस्वी

पटना में रविवार को मीडिया से बातचीत में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो चीटिंग कर ही रहे हैं. उनका अपना विजन तो है नहीं. वह मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि 'चिट मिनिस्टर' की तरह काम कर रहे हैं. इनके पास अपना कोई विजन नहीं है. बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान गई है. अब परिवर्तन लाएगी."

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर तेजस्वी का तंज

‎दरअसल, बिहार मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की स्वीकृति दी. इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है. ‎इसी योजना को लेकर तेजस्वी ने कहा कि यह तेजस्वी के विजन में था, जिसकी नीतीश सरकार ने चुनाव सामने देख घोषणा की.

महिला सशक्तीकरण के लिए सीएम ने लॉन्च की नई स्कीम

उल्लेखनीय हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा करते हुए लिखा, "हम लोगों ने नवंबर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है. महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.

अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं. इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे."

महिलाओं को मिलेगी 10 हजार से दो लाख तक की राशि

‎‎नई योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी. इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी. ‎ फिर 6 महीने बाद महिलाएं के काम के आंकलन के बाद उन्हें 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tejashwi, Tejashwi Yadav, Tejashwi Attacks Nitish, Tejashwi Attacks On Nitish Kumar, Bihar Elections 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com